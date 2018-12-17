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Rusya üniversiteyi dereceyle bitirenlere vatandaşlık verecek

Rusya İçişleri Bakan Yardımcısı Aleksandr Gorovoy, Rusya'da üniversiteden yüksek başarıyla mezun olan yabancılara vatandaşlık verilmesi için yeni düzenleme yapılacağını söyledi.

Haber Merkezi | 17.12.2018 - 14:42..
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Azalan nüfus ve işgücü açığı gibi sorunları ortadan kaldırmaya kararlı olan Rusya yönetimi, çözüm arayışları çerçevesinde vatandaşlık ve oturum izni verilmesiyle ilgili yeni düzenlemeler yapmaya hazırlanıyor.

ÇALIŞMALAR BAŞLADI

İzvestiya gazetesine demeç veren Gorovoy, üniversiteden yüksek başarıyı simgeleyen kırmızı diploma ile mezun olan yabancılara vatandaşlık verilmesinin planlandığını kaydetti. Bu kişilerin sosyal yaşama azami derecede entegre olduğunu, Rus yasalarını bildiğini ve Rusya'nın üretime yönelik ve entelektüel kaynaklarına yapılan genç takviye olacağını belirten Gorovoy, yeni düzenleme için çalışma yapıldığını ve bu konuyu çeşitli vesilelerle yabancı meslektaşlarla ele aldıklarını ifade etti.

Rusya üniversiteyi dereceyle bitirenlere vatandaşlık verecek

"IT TEKNOLOJİLERİ, ENERJİ, ÖĞRETMENLİK ALANLARI ÖNE ÇIKIYOR"

Rusya'ya giden Rusların akrabalarına, kotaya bakılmaksızın geçici konaklama izni verileceğini de kaydeden Gorovoy'a göre açık bulunan 70 meslek öncelik kapsamına alınacak. Oturum izni alınması için gereken asgari konaklama sürecinin kısaltılacağı bu meslekler arasında öğretmenlik, sağlık görevlisi, IT teknolojileri, petrol ve doğalgaz sanayi gibi alanlar öne çıkıyor.

"ÜLKEYE DÖNENLERE VERİLEN TAZMİNAT 1 MİLYON RUBLEYE KADAR ÇIKARILACAK"

Diğer taraftan Gorovoy, Rusya'ya dönüş yapacak yurttaşlara ödenen tazminatın 1 milyon rubleye (15 bin dolar) kadar çıkarılmasının planladığını sözlerine ekledi.

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