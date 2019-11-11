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Rusya'da yaşanan feci kaza kameralara yansıdı

Yakutistan Özerk Bölgesi’nde meydana gelen kazada 2 kişi hayatını kaybetti.

DHA | 11.11.2019 - 21:17..
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Rusya’da meydana gelen kazada, otomobilinin kontrolünü kaybeden sürücü, okuldan evine dönen 14 yaşındaki öğrenciye çarptı. O anlar kameraya yansıdı.

2 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ

Yakutistan'da yaşanan korkunç kazada, okuldan bir arkadaşıyla birlikte eve yürüyen 14 yaşındaki öğrenciye 49 yaşındaki otomobil sürücüsü çarptı.  Çarpmanın etkisiyle otomobille bir evin duvarı arasına sıkışan öğrenci olay yerinde hayatını kaybederken, ağır yaralanan sürücü de ambulansla hastaneye götürülürken yaşamını yitirdi.

Rusya'da korkunç kaza VİDEO


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