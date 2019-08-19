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Rusya'daki festivalde bir kişi ölü bulundu

Festival sonrası çamurlar içinde uyuyakalan bir genç, uyanmayınca öldüğü anlaşıldı.

İHA | 19.08.2019 - 12:07..
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Dünyanın sayılı elektronik müzik festivallerinden biri olan Alfa Future People (AFP) Müzik Festivali, Bolshoye Kozino kasabasında gerçekleştirildi.

GECE BOYUNCA ÇAMURDA EĞLENDİLER

Katılımcılar, festivalin son gününde yağan yağmur ile çamur deryasına dönen alanda gece boyunca eğlendi.

Gecenin ilerleyen saatlerine kadar devam eden festivalde son sanatçının da sahneden ayrılmasının ardından bazı gençler, alandan ayrılmak yerine çamurlu zeminde uyuyakaldı.

Rusya'daki festivalde bir kişi ölü bulundu

YERDE UYUYAN GENÇ UYANMAYINCA ÖLDÜĞÜNÜ ANLADILAR

Festivalin sona ermesiyle birlikte alanı boşaltmaya başlayan görevliler, yerde yatan bir genci uyandırmaya çalıştı.

Tüm çabalara rağmen yerde yatan gençten tepki alınamaması üzerine festival alanına çağrılan sağlık ekipleri, gencin yaşamını yitirdiğini belirledi.

Rusya'daki festivalde bir kişi ölü bulundu

FESTİVAL KOMİTESİ ELEŞTİRİLDİ

Hayatını kaybeden genç, otopsi yapılmak üzere morga gönderildi. Festivalin diğer katılımcıları, hayatını kaybeden gençle yerlerde sürüklenen diğer katılımcıların fotoğraflarını sosyal medyada paylaşarak, festival komitesini eleştirdi.

Rusya’da düzenlenen ve oldukça prestijli olarak tanınan bir etkinlikte yaşanan bu olayın ardından gözler, festivalin organizatörlerine çevrildi. Festival komitesince bir açıklama yapılmazken, bölge savcılığı olayla ilgili soruşturma başlattı.

Rusya'daki festivalde bir kişi ölü bulundu

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