Rusya'dan düşük standartlı yakıt üretme izni

Rus hükümeti, ülkede yaşanan geniş çaplı akaryakıt sorununa ilişkin yeni bir karar aldı.

Buna göre bazı rafineriler 31 Aralık 2026'ya kadar Euro-3 standardına sahip benzin ve motorin üretebilecek.

Rusya Enerji Bakanlığı'ndan karara ilişkin yapılan açıklamada uygulamanın mevcut talebin karşılanması amacıyla iç piyasaya ilave miktarda akaryakıt sağlayacağı belirtildi.

Euro-3 standardı halihazırda Rusya’da satılan akaryakıt çeşitlerine göre daha yüksek kükürt oranına sahip.

AKARYAKIT KISITLAMALARI UYGULANIYOR

Ukrayna'nın insansız hava araçlarıyla Rusya’daki petrol rafinerilerine düzenlediği saldırılar nedeniyle ülkede çok sayıda tesis bakıma alınırken Rus hükümeti akaryakıt piyasasında istikrarı sağlamak amacıyla zaman zaman satış ve ihracat kısıtlamalarına başvuruyor.

Öte yandan ülkede Moskova ve St. Petersburg şehirleri dahil olmak üzere yaklaşık 40 bölgede akaryakıt satışında kısıtlamalar uygulanıyor.