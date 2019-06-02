Rusya'nın kalbinde renk festivali

Rusya'nın başkentinde Moskova'da çok farklı, ama bir o kadar da renkli bir festival düzenlendi. Festivalde ortaya güzel görüntüler çıktı.

BİNLERCE KİŞİ KATILDI

Moskova'da Luzhniki Olimpiyat Kompleksi'nde düzenlenen yarışmaya, binlerce kişi katıldı. Yarışmacılar, 'Color Run' adıyla 5 kilometrelik maratonu koştu.

Rusya'da 'Color Run' festivali ilgi gördü- FOTO GALERİ



RENKLİ BOYALAR KULLANILIYOR

Bilindiği gibi bu festival, İstanbul'da dahil birçok ülkede gerçekleşiyor ve koşu sırasında ise renkli boyalar kullanılıyor. Bu boyalar, yüzde yüz mısır nişastası ile üretiliyor ve her kilometrede farklı bir boya atılıyor.