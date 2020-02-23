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Ryanair CEO'sunun Müslüman karşıtı sözlerine tepki

Ryanair'in CEO'su Michael O'Leary'nin müslüman erkekleri hedef alan sözlerine İGA CEO'su Kadri Samsunlu tepki gösterdi.

Haber Merkezi | 23.02.2020 - 13:02..
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Müslüman erkeklerin "fişlenmelerini" isteyen Ryanair'in CEO'su Michael O'Leary'nin sözleri, eleştiri oklarının hedefi oldu.

İstanbul Havalimanı İşletmecisi İGA CEO'su Kadri Samsunlu, Twitter hesabından, Müslüman erkekleri havalimanlarındaki tehdidin kaynağı olarak gösteren O'Leary'e tepki gösterdi.

Ryanair CEO'sunun Müslüman karşıtı sözlerine tepki
(Kadri Samsunlu)

"4'Ü TÜRK 9 KİŞİYİ KATLEDEN KİMDİ?"

Samsunlu, Almanya'nın Hanau şehrindeki ırkçı saldırıda 4'ü Türk 9 kişinin öldürülmesi olayına işaret etti ve şu ifadeleri kullandı:

"Ryanair CEO’su havalimanlarında müslüman erkeklerin terörizm kaynağı olduğunu ve tehdit oluşturduğunu söylemiş. Nedir kaynağı? RA, Türkiye dahil müslüman ülkelere neden uçuyor? Bu hafta Hanau da 4’ü Türk 9 kişiyi katleden kimdi? Irkçı söylemlere karşı dik durmak zorundayız."

Ryanair CEO'sunun Müslüman karşıtı sözlerine tepki

RYANAIR CEO'SUNUN MÜSLÜMAN KARŞITI SÖZLERİ

Times gazetesine konuşan Ryanair'in CEO'su Michael O'Leary, Müslümanları hedef alarak, "Bombacı kimdir? Bunlar kendi başlarına seyahat eden bekar erkekler olacaklardır. Çocuklu bir aileyse geçip gitsin. Hepsini (aile üyelerini) havaya uçurma şansı sıfır. Bazı şeyleri söyleyemezsiniz çünkü bu ırkçılık olur. Ancak (bombacı) genellikle Müslüman inancındaki bir erkek olacaktır. Otuz yıl önce İrlandalıydı. Tehdit buradan geliyorsa, tehdidi ona göre ele alın." sözlerini sarfetmişti.

Ryanair CEO'sunun Müslüman karşıtı sözlerine tepki
(Michael O'Leary)

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