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S-400 teslimatında ilk bölüm tamamlandı

Rusya'dan yapılan S-400 teslimatında ilk bölüm tamamlanırken, toplam 30 uçak iniş yaptı. İkinci grup sevkiyatın da Ankara'ya yapılacağı belirtildi.

AA | 25.07.2019 - 13:11..
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S-400 teslimatında ilk bölüm tamamlandı

Rusya’dan alınan S-400 teslimatlarının birinci bölümü, bugün itibarıyla  tamamlandı.

Milli Savunma Bakanlığı’ndan edinilen bilgiye göre, S-400'lerin ilk bölümünün teslimatı için Rusya'dan Türkiye'ye 30 uçak geldi.

PATRİOT GÖRÜŞMELERİ SÜRÜYOR

Patriot için ABD ile görüşmelerin devam ettiği belirtilirken, Türkiye'nin F-35’ten çıkarılmasının tek taraflı ve adli olmayan bir karar olduğu kaydedildi. F-35 programından çıkarılmanın NATO'nun gücünü de olumsuz etkileyeceğine dikkat çekilirken, F-35’lerin güvenliğinin Türkiye için büyük önem taşıdığı ifade edildi.

İKİNCİ GRUP SEVKİYAT DA ANKARA'YA YAPILACAK

Askeri kaynaklar, S-400'lerin ikinci grup sevkiyatının da Ankara'ya yapılacağını belirtti. Kaynaklara göre, F-35 eğitimi alan pilot ve personelin ABD'den ayrılması için çalışmalar sürüyor.

SAMP-T BATARYASI GÜNEY VE DOĞU SINIRINA YERLEŞTİRİLECEK

Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, "Güvenli Bölge tesisi ile ilgili müşterek çalışma yapılmıştır. Çalışmaların önümüzdeki dönemde devam etmesi planlandı.  SAMP- T bataryası güney ve doğu sınırına yerleştirilecek." denildi.

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