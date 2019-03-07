S-400'ler Aslı Aydıntaşbaş'ı da rahatsız etti

Türkiye, 2.5 milyar dolar karşılığında Rusya'dan S-400 alımı gerçekleştirdi. S-400'lerin ilk teslimatı, temmuz ayında yapılacak.

S-400 alım süreci, Türkiye açısından son derece zorlu bir ortamda gerçekleşti. Çünkü ABD, S-400 alımına karşı çıkarak Türkiye'yi sıkıştırmaya kalktı.

Ancak Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, S-400 anlaşmasında ödemeyi gerçekleştirerek işi bitirdi.

AMERİKAN GAZETESİNE YAZDI

Türkiye açısından hava savunma sistemlerinde dünya öncüsü olan S-400'ler, kritik önem taşıyor. ABD baskısına göğüs gerilen bu dönemde gazeteci Aslı Aydıntaşbaş, Amerikan gazetesi Washington Post'a yazdı.

ASLI TÜRKİYE'NİN KARARINI DOĞRU BULMADI

Aslı Aydıntaşbaş, Amerikalılara, Türkiye'nin S-400 almasını eleştirdi. S-400 alımının yanı sıra Patriot alımının da ekonomik olarak yük olacağını yazan Aydıntaşbaş, Türkiye'nin kararının yanlış olduğunu savundu.