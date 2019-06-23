YSK’nin seçimin yenilenmesine ilişkin kararının ardından 10 milyon 560 bin 963 seçmen 31 bin 342 sandıkta bugün İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanını seçmek için oy kullanıyor.

Oyunu Beykoz'da kullanan Necdet Gökçınar, gazetecilere açıklamada bulundu. Seçimin hayırlara vesila olmasını dileyen Gökçınar, güzel bir sonuç umduğunu söyledi.

Saadet adayı Necdet Gökçınar oyunu kullandı VİDEO

"GÜZEL BİR SONUÇ UMUYORUM"

Saadet Partisi İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Necdet Gökçınar'ın açıklaması şu şekilde:

Hayırlı bir netice umuyoruz. Halkın iradesinin sandığa yansıması en büyük temennimiz. Seçimin evvela İstanbul'umuz sonra Türkiye'miz ve bütün insanlık için hayırlı uğurlu olmasını diliyorum. Güzel bir sonuç umuyorum."