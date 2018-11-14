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Saadet Partisi'nden ittifaka yeşil ışık

24 Haziran seçiminin kaybeden partileri yerel seçimler öncesi yeniden bir araya geliyor.

Haber Merkezi | 14.11.2018 - 07:47..
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Saadet Partisi'nden ittifaka yeşil ışık

Mart ayında yapılacak yerel seçimler öncesi siyasi partiler arasında ittifak görüşmeleri başladı.

KAYIK İTTİFAKI YENİDEN TOPLANDI

CHP; terör örgütü PKK'nın siyasi kanadı HDP ile gizli görüşmeler yürüttükten sonra İyi Parti ile de görüştü.

Meral Akşener ile Kemal Kılıçdaroğlu arasında gerçekleşen görüşmenin ardından Saadet Partisi'nden de bir açıklama geldi.

24 Haziran'da ittifaka verdiği destekle CHP'ye daha fazla milletvekili çıkarma şansı veren Saadet Partisi, yerel seçimlerde ittifaka yeşil ışık yaktı.

"İTTİFAKA KATI DEĞİLİZ"

Saadet Partisi Genel Başkan Yardımcısı Mustafa İriş, "Genel prensibimiz bütün il, ilçe ve beldelerde adaylarımızı çıkarmaktır. İstisnai yerlerde farklı iş birlikleriyle şartlar uygun olursa bizim çizgimizi bozmayacak şekilde olursa yapılabilir. Çok katı değiliz yani." dedi.

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