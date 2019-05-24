Saadet Partisi'nin seçmeni İBB başkanlığında İmamoğlu dedi

HaberTürk Manşet programında Mehmet Akif Ersoy'un konuğu olan Konsensus Araştırma Şirketi Başkanı Murat Sarı, 23 Haziran seçimlerine bir ay kala gündemi değerlendirdi.

"SEÇİM SONUCUNU ÇOK FAZLA ETKİLEYECEK BİR FARK"

31 Mart yerel seçimlerinde Saadet Partisi seçmeninin büyükşehir belediye başkanlığında Ekrem İmamoğlu'na oy verdiğini belirterek, "Saadet Partisi belediye meclislerinde 224 bin oy alırken büyükşehir belediye başkanlığında 103 bin, aradaki fark 120 bin kadar. Bu seçimin sonucunu çok fazla etkileyecek bir fark.

O farkında nereye gittiği çok öneml. O oylar AK Parti'ye gitmedi. Ekrem İmamoğlu'na oy verdiler, CHP'ye oy vermediler dedi." ifadelerini kullandı.

Murat Sarı: Saadet Partililer İmamoğlu'na oy verdi VİDEO