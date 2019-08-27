taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
Dolar
5.8242
Euro
6.4664
Altın
1533.48
Borsa
96777.41
Gram Altın
286.382

Sabancı Holding Yünsa hisselerini 70 milyon liraya sattı

Mayıs ayın sonunda Temsa'yı elinden çıkaran Sabancı, şimdi de Yünsa'nın yüzde 57'sini Sürmegöz Tekstil Yatırım AŞ'ye devretti.

AA | 27.08.2019 - 17:25..
  1. Haberler
  2. Ekonomi
Whatsapp ile paylaş

Sabancı Holding'in Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda yer alan açıklamasında, şirket iştiraklerinden Yünsa Yünlü Sanayi ve Ticaret AŞ'de sahip oldukları sermayesinin yüzde 57,88'ini temsil eden 16 milyon 878 bin 507 TL nominal değerli hisselerin tamamının Sürmegöz Tekstil Yatırım AŞ'ye satışına ilişkin hisse devir anlaşmasının bugün imzalandığı belirtildi.

YÜZDE 57'Sİ SATILDI

Açıklamada, Sabancı Holding'in Yünsa Yünlü Sanayi ve Ticaret AŞ'de sahip olduğu yüzde 57,88 hisselerin devri bedelinin 69 milyon 458 bin 876,54 lira olduğu bildirildi.

Sabancı Holding Yünsa hisselerini 70 milyon liraya sattı

Hisse devir bedelinin pazarlık usulüyle belirlendiği ifade edilen açıklamada, hisse senetlerinin devrinin, ilgili mercilerden alınacak izinler sonrası gerçekleştirileceği kaydedildi.

Açıklamada, alıcı şirket ile Sabancı Holding arasında denetim ve sermaye bakımından dolaylı veya dolaysız bir ilişki olmadığı vurgulandı.

Bu reklam google tarafından sağlanıyor?
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
Sigaraya zam gelmedi açıklaması

Sigaraya zam gelmedi açıklaması

219
HDP'li Ahmet Türk'ün dudak uçuklatan harcamaları

HDP'li Ahmet Türk'ün dudak uçuklatan harcamaları

470
Bazı İngiliz turistlerin Türkiye'de tatili bedavaya getirme çabası

Bazı İngiliz turistlerin Türkiye'de tatili bedavaya getirme çabası

152
Cumhurbaşkanı Erdoğan, SU-57'yi inceledi

Cumhurbaşkanı Erdoğan, SU-57'yi inceledi

183
FEM Dershanelerinin FETÖ'cü genel müdürü tutuklandı

FEM Dershanelerinin FETÖ'cü genel müdürü tutuklandı

77
Hakkari'de 8 teröristin öldürüldüğü anların görüntüsü

Hakkari'de 8 teröristin öldürüldüğü anların görüntüsü

102
Luiz Gustavo'nun tercihi Fenerbahçe

Luiz Gustavo'nun tercihi Fenerbahçe

45
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM
[+] Görüş bildir