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Sabancı Holding, Yünsa'yı da satıyor

Mayıs ayın sonunda Temsa'yı elinden çıkaran Sabancı, şimdi de Yünsa'yı satmak için talimat verdi.

AA & Ensonhaber | 26.08.2019 - 15:20..
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Sabancı Holding, Yünsa'yı da satıyor

Sabancı Holding, Yünsa'daki hisselerinin tamamının satışı için şirket yöneticilerini yetkilendirdi.

YAKLAŞIK 19 MİLYON TL DEĞERİNDE

Sabancı Holding'in Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda yer alan açıklamasında, şirket Yönetim Kurulu'nun 29 Ağustos tarihli toplantısında, şirket portföyünde yer alan 16 milyon 878 bin 507 TL nominal değerdeki 1 milyar 687 milyon 850 bin 700 adet Yünsa Yünlü Sanayi ve Ticaret AŞ'ye ait hisse senetlerinin tamamının satılmasına karar verildiği belirtildi.

İKİ KİŞİ GÖREVLENDİRİLDİ

Açıklamada, satış işlemleriyle ilgili olarak hisse alım ve satım anlaşması ile anlaşmaya ek dokümanlar ile belgeleri ve devre ilişkin sair dokümanları şirket adına imzalamaya ve devir için gerekli her türlü işlemleri gerçekleştirmeye, Üst Yönetici (CEO) Cenk Alper ile Çimento Grup Başkanı Tamer Saka'nın diledikleri bedel ve şartlarla, birlikte olmak şartıyla yetkili kılınmalarına karar verildiği bildirildi.

Sabancı Holding, Yünsa'yı da satıyor

YÜNSA 1973 YILINDA KURULDU

Yünsa, 1973 yılında erkek giyim için yünlü dokuma kumaş üretmeye başlamış; 1998 yılında portfolyosuna kadın giyimi katmıştır. Kendi ipliğini üreten ve kullanan Yünsa, yıllık 4.500 ton kamgarn iplik kapasitesinin yanında, 12.5 milyon metre kumaş dokuma kapasitesine sahiptir. Dokunan kumaşların büyük bir bölümü %100 yünlü kumaşlardan oluşmakta, bunların yanı sıra kaşmir, ipek, likra, polyester, viskon karışımlı yünlü kumaşlar da üretilmektedir. Kumaşlarının su itici, UV korumalı, kendi kendini temizleyen ve doğal gerdirme gibi farklı finisaj uygulamaları mevcuttur.

SABANCI, TEMSA'YI DA SATMIŞTI

Sabancı, geçtiğimiz mayıs ayının sonunda; otobüs, midibüs ve hafif kamyon üretimi yapan Temsa Ulaşım Araçları 182 milyon 693 bin TL'ye İsviçre merkezli True Value Capital Partners’a satmıştı.

Satış anlaşmasına göre 825 milyon TL şirket değeri üzerinden borç ve nakit düzenlemeleri yapıldıktan sonra 375 milyon TL hisse değeri karşılığında devir gerçekleştirilmişti.

Sabancı Holding, Yünsa'yı da satıyor

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