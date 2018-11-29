Saç boyasına alerjisi olan kadın yaşamını yitiriyordu

Saçlarını boyamak isteyen ve bir markete giderek saç boyası alan 19 yaşındaki genç Estelle, boyanın paketini açar açmaz bir testle karşılaştı.

ALERJİ TESTİ SONUCUNUN 2 GÜN BEKLETİLMESİ GEREKİYORDU

Saç boyası için içinden bir alerji testi çıktığını fark eden genç kadın, testi uygulamak istedi. Test sonuçlarının 30 dakika değil 2 gün beklenmesi gerektiğini unutan Estelle, boyayı saçına sürdü.

Sürdükten sonra baş kısmında tuhaf bir acı hisseden genç, hemen aynaya baktı. Estelle sadece başının değil aynı zamanda yüzünün de şiştiğini gördü. Hemen hastaneye gitti.

BAŞ BÖLGESİ 63 SANTİMETRE OLDU

Estelle hastaneye gittiğinde hemen başının çevresi ölçüldü. Genç kadının alerjiden dolayı baş kısmı 56'dan 63 santime kadar ulaşmıştı bile. Hastenede ilaç verildi ve tekrar eve gönderildi.

HASTANEYE YATIRILINCA SAĞLIK DURUMU İYİYE GİTTİ

Eve gidince de alerjisi daha da gelişti, dili şişti ve boğulmaya başladı. Tekrar hastaneye kaldırılan kadın bu sefer alerjisi geçene kadar hastanede kaldı. Genç kadının ancak hastaneye yatırılınca alerjik durumu düzeldi.

"AZ KALSIN ÖLÜYORDUM"

İyileştikten sonra Le Parisien'e röportaj veren Estelle, "Bir aptallık yaptım ve diğerleri uyarmak istiyorum: Benim gibi yapmayın. Az kalsın ölüyordum " diye konuştu.