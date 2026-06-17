Sadece 4 bin takipçisi vardı: Dünya Kupası'nda hayatı değişti

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2026 Dünya Kupası, ilginç bir hikayeye daha sahne oldu.

Yeni Zelanda Milli Takımı'nın savunmacısı Tim Payne, bir anda turnuvaya damga vurdu.

Futbol kariyerini yıllardır gözlerden uzak sürdüren 32 yaşındaki oyuncu, dünya çapında tanınan bir isme dönüştü.

Arjantinli içerik üreticisi Valen Scarsini'nin Dünya Kupası'ndaki "en az tanınan futbolcuyu" bulmaya karar verdi.

Yaptığı araştırmaların ardından Yeni Zelandalı futbolcu Tim Payne'i seçen Scarsini, takipçilerine oyuncunun sosyal medya hesaplarını takip etme çağrısında bulundu.

5 milyona ulaştı

Kısa sürede çığ gibi büyüyen kampanya, Payne'in hayatını değiştirdi.

Birkaç bin takipçisi bulunan futbolcunun Instagram hesabı günler içinde yüz binlerce, ardından milyonlarca kullanıcıya ulaştı.

Dünya Kupası'nın başlamasıyla birlikte Payne, turnuvanın en çok konuşulan isimlerinden biri haline geldi.

Yaşananlara ilk başta inanamadığını söyleyen deneyimli savunmacı, sosyal medya üzerinden yayımladığı videolarla kendisine destek verenlere teşekkür etti.

Payne'in, Paraguay'ın köklü kulüplerinden Olimpia ile anlaşmaya vardığı duyuruldu.