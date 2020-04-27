Şafak Sezer: 45 gündür evdeyim

Tüm dünyada olduğu gibi ülkemizi de etkisi altına alan koronavirüs salgını nedeniyle yaklaşık iki aydır evinde oturan oyuncu Şafak Sezer, çocuklarıyla birlikte çekildiği fotoğrafı sosyal medya hesabından paylaştı.

"TÜRKİYE SEN DE EVDE KAL"

Sezer, şu sıralar yeni bir filmin senaryosuna çalıştığını söyledi.. Oyuncu, bu sürede çocukları Irmak ve Sudem ile vakit geçirmenin kendisine iyi geldiğini de belirtti: “Yaklaşık 45 gündür evden çıkmadım. Çocuklarımla vakit geçiriyoruz. Türkiye sen de evde kal.”