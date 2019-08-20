Safari aracını kovalayan öfkeli gergedan

Güney Afrika'da Djuma Oyun Bahçesi'nde, 9 bin hektarlık özel bir alan kurulu oyun parkları var ve bu parklar çeşitli hayvanlara ev sahipliği yapıyor.

AİLE ŞAŞKINLIĞINI GİZLEYEMEDİ

Safari için bu oyun parkına giden aile, yaşadıkları sonrasında neye uğradığını anlayamadı.

Öfkeli gergedan safari aracını kovaladı VİDEO



ÖFKELİ GERGEDAN KOVALADI

Küçük bir ciple safariye çıkan aile, bir anda öfkeli bir gergedanın saldırısı karşısında kaçmaya başladı. Araca yetişemeyen gergedan ise kovalamacasını bir süre sonra sonlandırdı. O anlar ise kameralara anbean yansıdı.