Sağlık Bakanı Koca: Türkiye'de koronavirüse rastlanmadı

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, İran'dan İstanbul'a gelmek üzere havalanan uçağın Ankara Esenboğa Havalimanı'na yönlendirilmesi ve yolcuların karantina altına alınması olayına ilişki açıklamalarda bulundu.

"ANKARA'DA KARANTİNA MERKEZİ HAZIRDI"

Etkili önlemler sayesinde dünyanın her bölgesinde koronavirüs vakalarının görülmesine rağmen Türkiye'de virüse rastlanılmadığını söyleyen Koca, "İran'dan gelen uçağı Ankara'ya yönlendirmemizin sebebi, daha önce deneyimli olan ekibin Ankara'da karantina merkezlerimizde hazır olmasıydı. Yolculardan bir kısmının Kum ve Meşhed ziyaretleri olduğunun öğrenilmesi, birkaç yolcuda da ateş olmayıp, öksürük bulgularının olması sebebiyle uçağı Ankara'ya indirme kararı aldık." ifadelerini kullandı.

"TESTLER NEGATİF ÇIKTI"

Bakan Koca, İran'dan getirilen ve karantina altında olan yolcuların tetkiklerinin negatif çıktığını, koronavirüs hastasının bulunmadığını söyledi. Koca, yolcuların karantina süresi hakkında ise, "Bilim Kurulu risk analizi doğrultusunda nasıl bir yaklaşım içinde olacağımızı belirleyecek." şeklinde konuştu.

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"VATANDAŞLARIMIZIN İRAN'A GİDİŞİNE İZİN VERMİYORUZ"

İran'daki Türk vatandaşlarının Türkiye'ye gelmek istemeleri durumunda, nasıl getirilmeleri gerektiğiyle ilgili her türlü imkanın seferber edileceğini söyleyen bakan Koca, "İranlı vatandaşlar İran'a gidebilir diyoruz ama hiçbir Türk vatandaşımızın İran'a gitmesine de izin vermiyoruz." dedi