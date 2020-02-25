taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
Dolar
6.1415
Euro
6.6734
Altın
1657.6
Borsa
114364.53
Gram Altın
326.941
Bitcoin
58232.25

Sağlık Bakanı Koca: Türkiye'de koronavirüse rastlanmadı

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Türkiye'de koronavirüse rastlanmadığını söyledi.

Haber Merkezi | 25.02.2020 - 18:21..
  1. Haberler
  2. Gündem
Whatsapp ile paylaş

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, İran'dan İstanbul'a gelmek üzere havalanan uçağın Ankara Esenboğa Havalimanı'na yönlendirilmesi ve yolcuların karantina altına alınması olayına ilişki açıklamalarda bulundu.

"ANKARA'DA KARANTİNA MERKEZİ HAZIRDI"

Etkili önlemler sayesinde dünyanın her bölgesinde koronavirüs vakalarının görülmesine rağmen Türkiye'de virüse rastlanılmadığını söyleyen Koca, "İran'dan gelen uçağı Ankara'ya yönlendirmemizin sebebi, daha önce deneyimli olan ekibin Ankara'da karantina merkezlerimizde hazır olmasıydı. Yolculardan bir kısmının Kum ve Meşhed ziyaretleri olduğunun öğrenilmesi, birkaç yolcuda da ateş olmayıp, öksürük bulgularının olması sebebiyle uçağı Ankara'ya indirme kararı aldık." ifadelerini kullandı.

"TESTLER NEGATİF ÇIKTI"

Bakan Koca, İran'dan getirilen ve karantina altında olan yolcuların tetkiklerinin negatif çıktığını, koronavirüs hastasının bulunmadığını söyledi. Koca, yolcuların karantina süresi hakkında ise, "Bilim Kurulu risk analizi doğrultusunda nasıl bir yaklaşım içinde olacağımızı belirleyecek." şeklinde konuştu.

Sağlık Bakanı Koca: Türkiye'de koronavirüse rastlanmadı VİDEO

"VATANDAŞLARIMIZIN İRAN'A GİDİŞİNE İZİN VERMİYORUZ"

İran'daki Türk vatandaşlarının Türkiye'ye gelmek istemeleri durumunda, nasıl getirilmeleri gerektiğiyle ilgili her türlü imkanın seferber edileceğini söyleyen bakan Koca, "İranlı vatandaşlar İran'a gidebilir diyoruz ama hiçbir Türk vatandaşımızın İran'a gitmesine de izin vermiyoruz." dedi

İlginizi Çekebilir
İran'da 4.5 büyüklüğünde deprem meydana geldi
Akşamüzeri meydana gelen depremin, Van'da hissedildiği aktarıldı.
Kayıp 3 genç kız bulundu
5 gündür aranan yaşları 18'den küçük 3 genç kız, İzmir'in Konak ilçesinde ortaya çıktı. Kızların sorgularının sürdüğü öğrenildi.
Benzinin litre fiyatına 10 kuruş indirim
Benzinin litre fiyatı için 10 kuruş indirim kararı verildi. Yeni fiyatlar, gece yarısından itibaren geçerli olacak.
İran'da stoklanmış 5.5 milyon maske ele geçirildi
Tahran'da, karaborsacılar tarafından stoklanmış ve bazıları gerekli sağlık koşullarını taşımayan 5.5 milyonun üzerinde maske ele geçirildiği açıklandı.
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
Erdoğan'dan Fox muhabirine ayar
Erdoğan'dan Fox muhabirine ayar
1034
Mısır'ın devrik lideri Mübarek öldü
Mısır'ın devrik lideri Mübarek öldü
338
Ankara'da koronavirüs alarmı
Ankara'da koronavirüs alarmı
784
Devlet Bahçeli'den Ozan Ceyhun tartışmalarına ilk yorum
Devlet Bahçeli'den Ozan Ceyhun tartışmalarına ilk yorum
300
Ankara'ya inen Tahran uçağından ilk bilgiler
Ankara'ya inen Tahran uçağından ilk bilgiler
487
OYAK, Total ve M Oil'i satın aldı
OYAK, Total ve M Oil'i satın aldı
125
İran Sağlık Bakanı Yardımcısı'nda koronavirüs tespit edildi
İran Sağlık Bakanı Yardımcısı'nda koronavirüs tespit edildi
87
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM
[+] Görüş bildir