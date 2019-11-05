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Sağlık Bakanı'ndan ıspanak zehirlenmesi açıklaması

Bakan Koca, besin zehirlenmelerinin ıspanaktan değil, yabani otlardan kaynakladığını açıkladı.

Haber Merkezi | 05.11.2019 - 12:15..
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Türkiye'nin gündeminde ıspanak zehirlenmeleri var. İstanbul, Tekirdağ, Kocaeli ve Edirne'de onlarca kişi yedikleri ıspanaklardan zehirlendi.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, ıspanak zehirlenmelerine ilişkin açıklama yaptı.

YABANİ OTLARDAN KAYNAKLANIYOR

Koca özetle şu ifadeleri kullandı: '''Zehirlenmenin yabani otlardan kaynaklandığını tespit ettik. Vatandaşlarımız yabani otları ayırsınlar, iyi yıkasınlar öyle tüketsinler.

196 HASTA MÜRAACAT ETTİ

Bu dönemde hastanelerimize müracaat eden toplam 196 hastamız oldu. İstanbul, Edirne, Tekirdağ ve Kocaeli. Ağırlıklı İstanbul'da müracaatlar oldu. İstanbul'da toplam 149 hastamız var. İstanbul dışındaki Edirne Tekirdağ ve Kocaeli'deki hastanalarımız tedavi edilip taburcu oldular.''

Sağlık Bakanı'ndan ıspanak zehirlenmesi açıklaması

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