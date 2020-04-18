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Sağlık Bakanlığı'nın koronavirüs uygulaması kullanıma açıldı

Sağlık Bakanlığı tarafından kullanıcıların hizmetine sunulması planlanan koronavirüs uygulaması Hayat Eve Sığar, Android ve iOS için yayınlandı.

Haber Merkezi |
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Sağlık Bakanlığı'nın koronavirüs uygulaması kullanıma açıldı

Tüm dünyayı etkisi altına alan koronavirüs salgını ile başa çıkabilmek için çeşitli teknolojiler geliştiriliyor.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, salgına karşı vatandaşların takip edilmesini sağlayacak bir uygulama üzerinde çalıştıklarını açıklamıştı.

Bakanlık tarafından geliştirilen 'Hayat Eve Sığar' isimli uygulama, Google Play Store'da ve iOS App Store'da yayınlandı.

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SAĞLIK HİZMETLERİ GÖRÜLEBİLİYOR

Uygulamadaki harita üzerinden çevrenizdeki eczane ve hastane gibi sağlık hizmetleri kolaylıkla görülebiliyor.

BÖLGENİZDEKİ ENFEKTE VE RİSK YOĞUNLUĞUNU GÖSTERİYOR

Hayat Eve Sığar uygulaması, ayrıca bulunduğunuz bölgede evde izolasyon, enfekte kişiler ve riskli bölgelerin yoğunluk oranlarını gösteriyor.

AİLE BİREYLERİ YAKINDAN TAKİP EDİLEBİLECEK

Ailem bölümüne merak ettiğiniz ve takip etmek istediğiniz yakınlarınızı ekleyerek, ilgili kişinin bu uygulamayı yükleyip, uygulama üzerinden onay vermesi durumunda onların konum bilgilerini görebilir, takip edebilir ve bulundukları bölgelere göre risk durumlarını görebilirsiniz.

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HAYAT EVE SIĞAR UYGULAMASI NASIL İNDİRİLİR

Sağlık Bakanlığı tarafından yayınlanan uygulama, yalnızca Android 5.0 ve üzeri - iOS 10 ve üzeri sürümlerde çalışıyor. Uygulamayı indirmek için aşağıdaki bağlantıları kullanabilirsiniz.

Instagram: @eshteknoloji

Sağlık Bakanlığı'nın koronavirüs uygulaması kullanıma açıldı

Sağlık Bakanlığı'nın koronavirüs uygulaması kullanıma açıldı

Sağlık Bakanlığı'nın koronavirüs uygulaması kullanıma açıldıSağlık Bakanlığı'nın koronavirüs uygulaması kullanıma açıldı

Sağlık Bakanlığı'nın koronavirüs uygulaması kullanıma açıldı

Sağlık Bakanlığı'nın koronavirüs uygulaması kullanıma açıldıSağlık Bakanlığı'nın koronavirüs uygulaması kullanıma açıldı

Sağlık Bakanlığı'nın koronavirüs uygulaması kullanıma açıldıSağlık Bakanlığı'nın koronavirüs uygulaması kullanıma açıldı

Sağlık Bakanlığı'nın koronavirüs uygulaması kullanıma açıldıSağlık Bakanlığı'nın koronavirüs uygulaması kullanıma açıldı

Sağlık Bakanlığı'nın koronavirüs uygulaması kullanıma açıldı

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