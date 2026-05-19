Sağlık raporlarında dijital dönem başladı

Yeni düzenlemeyle sağlık raporlarının hazırlanması, paylaşılması ve denetlenmesine yönelik süreçlerde dijitalleşme ve standartlaşma hedefleniyor.

Yönetmelik kapsamında sağlık raporlarının elektronik ortamda düzenlenmesi ve kurumlar arasında dijital olarak paylaşılması öngörülürken, rapor süreçlerinde yaşanan bürokratik yükün azaltılması amaçlanıyor.

RAPORLAR MERKEZİ KAYIT SİSTEMİNDE OLACAK

Yetkili sağlık kuruluşları tarafından düzenlenen raporların merkezi sistemde kayıt altına alınacağı belirtildi.

Resmi Gazete'de yayımlanan yeni uygulamayla birlikte sağlık raporlarında kullanılan kriterlerin daha standart hale getirilmesi, itiraz süreçlerinin netleştirilmesi ve hakem hastane uygulamalarının güçlendirilmesi planlanıyor.

Ayrıca sağlık raporlarına ilişkin bilgi paylaşımında veri güvenliği ve elektronik imza uygulamaları da ön plana çıktı.

Düzenleme kapsamında özellikle engellilik, çalışma gücü kaybı ve özel durum raporlarına ilişkin süreçlerde ortak uygulama esaslarının yaygınlaştırılması hedefleniyor.

RAPOR İŞLEMLERİ KOLAYLAŞACAK

Uzmanlar, yeni uygulamanın hem vatandaşların rapor işlemlerini kolaylaştıracağını hem de sağlık kuruluşları arasındaki koordinasyonu güçlendireceğini belirtiyor.