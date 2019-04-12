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Sağlık raporu alamayan şahıs, doktorları darbetti

Sürücü belgesi için sağlık raporu almaya gelen şahıs, doktorun sevk kararı vermesi üzerine hem o doktora hem de araya girmeye çalışan bir başka doktora saldırdı.

İHA | 12.04.2019 - 12:40..
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Adana'da 63 yaşındaki bir şahıs, sürücü belgesi için sağlık raporu almak amacıyla Emlakbank 2 Nolu Aile Sağlığı Merkezinde (ASM) görev yapan Dr. Yasemin Ozan’a başvurdu.

SONRAKİ GÜN YİNE GELDİ

Ozan’ın sevk kararı vermesiyle şahıs, doktoru darbetti, ASM’de görevli bir başka doktor İsmail Sakar da diğer hastalar ve hasta yakınlarının müdahalesiyle olaya dahil olarak tarafları ayırdı. Doktoru darp eden şahıs, bir sonraki gün yanına bir başkasını alarak Aile Sağlığı Merkezi önüne geldi ve beklemeye başladı. Şahıs bu kez de bir önceki gün olaya müdahale eden Dr. İsmail Sakar’ı darbetti.

Sağlık raporu alamadı doktoru darp etti İZLE

SALDIRI KINANDI

Olayla ilgili Sağlık-Sen Adana Şubesi Yönetim Kurulu bir açıklama yaptı. Açıklamada şu ifadelere yer verildi:

“Canla başla, azimle, fedakarca, toplumun sağlığı için ter döken sağlık çalışanlarına yapılan bu çirkin saldırıyı Adana Sağlık-Sen Şubesi olarak asla kabul etmiyoruz. Sürekli ifade ettiğimiz gibi; bir an önce çalışma koşullarının daha güvenli hale getirilerek şiddet uygulayanın en ağır şekilde hukuk karşısında ceza alması için yetkilileri göreve davet ediyoruz. Sağlık hizmeti verilen yerler kutsal mekanlardır. Buralarda halkımıza şifa dağıtılır. Bu kendini bilmezler, nasıl şiddet yoluna başvururlar onu da anlamakta zorlanmaktayız.”

Sağlık raporu alamayan şahıs, doktorları darbetti

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