Sağlık takibi yapan akıllı dövmeler geliştirildi

Akıllı saatlerdeki sağlık takibi uygulamalarında, sıkça karşılaşılan bir durum var. Bu akıllı saatler gerçekten vücudunuza bağlı değil ve sağlık verileri kablosuz olarak size sunuluyor. Bu da zaman zaman yanıltıcı veriler almanıza neden olabiliyor. Araştırmacılar, sağlık sensörleri içeren ve cilde kolaylıkla yerleştirilebilen akıllı dövmeler üretti.

Münih Teknik Üniversitesi'nden kimya mühendisi Ali Yetişen liderliğindeki ekip, vücüdunuzdaki değişen glikoz, albümin veya pH seviyelerine karşılık olarak renk değiştirebilen akıllı biyosensör dövmeler geliştirdi.

HASTALIKLAR GERÇEK ZAMANLI İZLENECEK

Henüz insanlarda test edilmeyen biyosensör akıllı dövmeler, bazı hayvanlarda test edilerek başarılı bir şekilde çalıştıkları onaylandı. Doktorlar, bu dövmeler sayesinde diyabet ve böbrek hastalığı gibi kronik hastalıkları gerçek zamanlı olarak izleyebilecek.

DEĞERLERE GÖRE RENK DEĞİŞTİRİYOR

Ali Yetişen ve ekibi, glikoz, albümün ve Ph değerlerine göre renk değiştirebilen çeşitli boya sensörleri kullandı. Örneğin albümin sensörü, vücuttaki albümin değerleri arttığında otomatik olarak açık yeşil rengini alıyor. Eğer glikoz seviyesi artarsa dövmenin rengi koyu yeşile dönüşüyor.

PH sensörü ise metil kırmızı, bromotimol mavisi ve fenolftalein boyalarından oluşuyor. Eğer pH değeri 5 ila 9 arasında bir seviyeye gelirse, sarı renkte olan pH dövmesi otomatik olarak mavi renge dönüşüyor.

GÜÇ VEYA BAĞLANTIYA GEREK YOK

Yeni akıllı dövmeler, herhangi bir güç kaynağına veya bağlantıya ihtiyaç duymuyor. Dövmedeki mürekkep, kanın içindeki bileşenlere tepki vererek size kanınızla ilgili bilgiler sunuyor.

Dekoratif oldukları kadar bilgilendirici de olan bu dövmeler, ilerleyen zamanlarda karşımıza çıkabilir.

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