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    1 Aralık Dünya AIDS günü! HIV nedir, nasıl bulaşır? AIDS belirtileri nelerdir?

    Son zamanlarda AIDS sebebiyle artan ölümlerin ardından farkındalık yaratmak için 1 Aralık AIDS günü olarak belirlendi. Peki AIDS nedir, nasıl bulaşır ve belirtileri nelerdir? İşte detaylar...
    • 01.12.2022 - 09:33
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    1 Aralık Dünya AIDS günü! HIV nedir, nasıl bulaşır? AIDS belirtileri nelerdir?

    Türkiye'de AIDS vaka sayıları 30 bini aştı. Dünya da ise 37 milyona ulaştı. Son 40 yılda ise 35 milyon kişi bu hastalık sebebiyle hayatını kaybetti.

    Tam anlamıyla tedavisi henüz bulunamayan AIDS hastalığı ile mücadelenin en etkili yolu, korunma önlemlerini uygulamaktan geçiyor.

    AIDS nedir?

    AIDS (Kazanılmış Bağışıklık Yetmezliği Sendromu), HIV isimli bir virüsün neden olduğu, bağışıklık sisteminde yetmezlik ile sonlanan bulaşıcı ve ölümcül olabilen bir hastalıktır.

    HIV vücutta nelere yol açar?

    HIV virüsü vücuda girdiği andan itibaren kişinin bağışıklık sistemini zaman içerisinde çökertmekte, bakteri, virüs ve mantar gibi çeşitli mikroorganizmalar ile ciddi hastalık belirtileri ve yine bu virüsle ilişkili kanserler ortaya çıkmaktadır.

    1 Aralık Dünya AIDS günü! HIV nedir, nasıl bulaşır? AIDS belirtileri nelerdir? #1

    AIDS belirtileri nelerdir?

    AİDS vücuda girmesinin ardından bir süre kendini belli etmez. Genellikle ilk birkaç haftada belirtilerin görülmediği hastalıkta, 2 ile 4. haftada ateş, boğaz ağrısı, baş ağrısı ve döküntü belirtileri görülür. HIV'in en bulaşıcı olduğu dönem bu dönemdir.

    • Ateş
    • Boğaz ağrısı ve boğazda iltihaplanma
    • Baş ağrısı
    • Lenf bezlerinde büyüme
    • Vücutta döküntü (genellikle yüz ve gövdede, daha nadiren avuç içlerinde ve ayak tabanlarında 5-10 mm çaplı kızarıklıklar ve kabarcıklar)

    1 Aralık Dünya AIDS günü! HIV nedir, nasıl bulaşır? AIDS belirtileri nelerdir? #2

    • Ağızda, yemek borusunda ve genital organlarda yaralar,
    • Kas ve eklem ağrısı,
    • Bir aydan fazla süren ve tedavi edilmeyen ishal,
    • Baş ağrısı,
    • Bulantı ve kusma.
    • Tedaviye başlanmadığında iki aydan kısa zamanda 7-10 kg kilo kaybı görülebilir.

    AIDS nasıl bulaşır?

    Hastalık korunmasız cinsel temas, ortak paylaşılan enjektörlerle damar içi madde kullanımı, gebelik sırasında ve doğum sırasında anneden bebeğe ve kan transfüzyonu yolu ile bulaşabilmektedir. Bu geçiş yolları nedeni ile HIV enfeksiyonu, erişkinlerin yanı sıra, tüm yaş gruplarında görülebilmektedir.

    1 Aralık Dünya AIDS günü! HIV nedir, nasıl bulaşır? AIDS belirtileri nelerdir? #3


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