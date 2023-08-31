1 bardak suya 1 avuç koymanız yeterli! Öksürüğü anında kesiyor Mevsimsel geçişlerde sık sık maruz kalınan öksürük, bir süre sonra boğazı tahriş ediyor. Kimi zaman ilaçlar bile bir işe yaramıyor. İlaç niyetine içebileceğiniz doğal bir yöntemle geldik. Bu karışım öksürüğü şıp diye kesiyor.

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Öksürük, boğaz ve solunum yollarını temizlemek için verilen bir tepkidir.

Özellikle mevsimsel geçişlerde alerjik reaksiyonların sebep olduğu en büyük sağlık problemidir.

Kuru öksürük ya da balgamlı öksürük olarak karşımıza çıkan bu sağlık sorunu kimi zaman uzun süre geçmeyebilir.

Eğer siz de antibiyotik ilaçlar ve öksürük şurupları yerine doğal çözümler arıyorsanız doğru yerdesiniz.

Çocuklarda, bebeklerde veya yetişkinlerde oluşan öksürüğü anında kesecek bir yöntemle geldik. Deneyin ve görün!

Öksürüğü bıçak gibi kesen karışım!

1 bardak ılık suya 1 avuç ayva çekirdeğini ekleyin ve jel gibi olana kadar suda bekletin. Bu su tüketildiğinde öksürüğün azalmasına etki edecektir.