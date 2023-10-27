Uyku öncesi tarçınlı bal kabağı suyu içmenin etkisi Tam da mevsimi gelmişken değerlendirmeniz gereken bal kabakları, eşsiz bir lezzet ve sağlık deposu haline gelebiliyor. Özellikle tarçın ilave edilerek içilen bal kabağı suyu, bakın hangi dertlere derman oluyor.

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Cadılar Bayramı yaklaştı, bal kabakları gün yüzüne çıktı.

Rengiyle göz kamaştıran bal kabağı, müthiş lezzetlere eşlik ediyor.

Genellikle tatlı olarak kullanılan bu kabak çeşidi hakkında bilinmeyen detaylar çok fazla.

Örneğin, bal kabağının aslında bir antioksidan deposu olduğu ve yaşlanmayı durdurduğu bilimsel verilerle ortaya konmuştur.

Kabak tatlısından ziyade suyunu içmek ise ilaçları rafa kaldıracak etkilere sahiptir.

1 bardak bal kabağı suyuna 1 tatlı kaşığı tarçın ekleyin, sağlığınızda bakın neler olacak...

Yüksek Besin Değeri:

Balkabağı, düşük kalorili bir sebze olup, yüksek miktarda lif, C vitamini, A vitamini, potasyum, ve folik asit gibi önemli besin maddeleri içerir.

Göz Sağlığına Katkı:

Balkabağı, A vitamini (beta-karoten) bakımından zengindir ve bu, göz sağlığını desteklemeye yardımcı olabilir. A vitamini, gece körlüğünü önlemeye ve katarakt riskini azaltmaya yardımcı olur.

Antioksidan Etkiler:

Balkabağı suyu, vücuttaki serbest radikallerle savaşan antioksidanlar içerir. Bu, hücresel hasarı azaltabilir ve kronik hastalık riskini azaltabilir.

Kilo Kontrolü:

Yüksek lif içeriği, tokluk hissini artırabilir ve kilo kontrolüne yardımcı olabilir.

Bağışıklık Sistemini Güçlendirme:

C vitamini, bağışıklık sistemini desteklemeye yardımcı olur. Balkabağı suyu, bu vitamini bol miktarda içerir.

Sindirim Sağlığı:

Lif içeriği, sindirim sistemi sağlığını teşvik edebilir ve kabızlığı önleyebilir.

Cilt Sağlığı:

A vitamini içeriği, cilt sağlığını artırabilir ve sedef hastalığı gibi cilt sorunlarının yönetimine yardımcı olabilir.

Diyabet Yönetimi:

Balkabağı suyunun kan şekerini düzenlemeye yardımcı olabileceği bazı araştırmalar mevcuttur.

Kanser Riskini Azaltma:

Balkabağı, bazı kanser türlerinin riskini azaltmaya yardımcı olabilecek bileşikler içerir.

Kardiyovasküler Sağlık:

Potasyum içeriği, kan basıncını düzenlemeye yardımcı olabilir ve kardiyovasküler sağlığı destekleyebilir.