1 dakikadan sonra kabus gibi günler başlayabilir! Tırnaklarında bunu görenler doktora koşsun... Kalıcı oje yaptıranların dikkat etmesi gerekiyor. Bazı durumlarda kalıcı oje, sağlık sorunlarına yola açıp kişinin hayatını kabusa çevirebilir.

Son yıllarda kadınlar aarsında, kalıcı oje oldukça yaygın bir hale geldi.

Tırnaklarını daha güzel göstermek isteyen kadınlar, kalıcı ojeye başvuruyor.

Temiz bir görüntü sunan kalıcı oje, uzun süre çıkmıyor. Dayanıklı olması ise kadınları yönlendiren en büyük etkenler arasında yer alıyor.

Kalıcı ojeyi yaptırmak ve uzun süre ellerimizde taşımak güzel ancak bazı olumsuz yönleri de yok değil.

Kalıcı oje yaptıranların olumlu ve olumsuz özelliklerine dikkat etmesi gerekiyor.

Bu ojeler uzun vadede sağlığa zarar verip, kişinin hayatını da olumsuz anlamada etkileyebilir.

Kalıcı ojenin olumsuz yönleri

Kalıcı oje uygulaması genellikle profesyonel bir manikürist tarafından yapılmalıdır.

Kalıcı oje, tırnaklarda kuruma süreci nedeniyle zayıflamaya yol açabilir.

Kalıcı ojenin çıkarılması bazen zahmetli olabilir. Bu yüzden doğru yöntemler kullanılmalıdır.

Kalıcı oje tırnak yüzeyini etkileyebilir ve tırnaklarda incelme veya soyulmalar meydana gelebilir.

Kalıcı oje uygulaması ve bakımı maliyetli olabilir.

Kalıcı ojede kullanılan UV ışınlarına alerjiniz olduğu takdirde elinizde su kabarcıkları ve kararma riski yüksektir.

Olumlu yönleri

Kalıcı oje uygulandığında haftalarca dayanır ve oje çıkmaz.

Kalıcı oje, tırnaklara parlak bir görünüm kazandırır ve çeşitli renk seçenekleri sunar.

UV veya LED lamba altında sertleşen kalıcı oje, hızlı bir şekilde kurur ve beklemeye gerek kalmaz.