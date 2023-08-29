1 kaşığı unutkanlığa birebir! Hafızayı çelik gibi yapıyor... Duyan masasından eksik etmeyecek! Unutkanlık sorunu yaşayanlar, baharatlardan faydalanabilir. Özellikle bir baharat var ki... 1 kaşığıyla bile hafızayı güçlendirmeye yetiyor.

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Unutkanlık, yaşamımızın farklı dönemlerinde herkesin karşılaştığı bir sorundur. Ancak bazı alışkanlıklar ve yaşam tarzı değişiklikleri, unutkanlığı önlemeye yardımcı olur.

Özellikle B12-D3 vitamini ve folik asit eksikliği unutkanlığın en önemli nedenlerinden biri olarak karşımıza çıkar.

Unutkanlığı engellemek için ise beyin sağlığını desteklemek ve dengeli bir beslenme programı benimsemek gerekiyor.

Unutkanlıktan kurtulmak için bu adımları izleyebilirsiniz!

Düzenli egzersiz yapmak, beyin fonksiyonlarını artırabilir ve unutkanlığı azaltabilir. Haftada en az 150 dakika orta şiddette aerobik egzersiz yapmayı hedefleyin.

Yeterli ve kaliteli uyku, hafızayı ve konsantrasyonu güçlendirebilir. Her gece 7-9 saat uyumaya çalışın.

Kronik stres, hafıza sorunlarına yol açabilir. Stres yönetimi teknikleri öğrenin ve stresi azaltmaya çalışın.

Aşırı alkol tüketimi ve sigara kullanımı hafıza sorunlarına yol açabilir. Bu maddeleri sınırlayarak veya bırakarak beyin sağlığınızı koruyabilirsiniz.

Öğrenmeye açık olun. Yeni beceriler edinmek veya yeni konuları araştırmak, zihinsel uyanıklığınızı artırabilir.

Özellikle bu 3 baharat mucize gibi!

Sosyal medya hesabı üzerinden sık sık sağlık tavsiyelerinde bulunan Osman Müftüoğlu, bu kez de güçlü bir hafıza için 3 farklı baharat önerdi. Bunlar;

1)Zerdeçal

'Stem Cell Research and Therapy' dergisinde Alman bilim insanlarının yayınladığı bir araştırma sonucunda; zerdeçalın içerisindeki bir maddenin beynin iyileşmesinde oldukça önemli bir rol oynadığı ortaya çıktı.

Sinir hücrelerinin gelişimine yardımcı olan bu madde sayesinde zerdeçal tüketiminin hafızaya da iyi geldiği kanıtlandı

2)Safran

3)Kimyon