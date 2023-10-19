1 tutam tüketen hastalık yüzü görmüyor! Kireçlenme, diyabet, kanser… Her sabah aç karnına bu tohumu tüketen doktor yüzü görmüyor. Vitamin ve mineral açısından zengin olan mucizevi tohum, adeta tüm hastalıklara kalkan oluyor.

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Son yıllarda sağlıklı yaşam ve doğal beslenme trendleri, birçok kişinin sağlığını destekleyecek mucizevi gıdaları keşfetmesine yol açtı.

Bu besinlerden biri de bamya tohumu! Her sabah aç karnına tüketilen bamya tohumunun sağlığa etkileri saymakla bitmez.

Uzmanlar, bu tohumun yüksek miktarda vitamin ve mineral içerdiğini ve birçok hastalığa karşı koruyucu etkiler taşıdığını belirtiyor.

Bamya tohumu nedir?

Bamya tohumu, bamya bitkisinin tanelerinin içinden çıkan küçük çekirdeklerdir. Ebegümeciler familyasına aittir.

Bu çekirdekler bitkiden ayrıştırılarak kurutulmuş olarak aktarlarda satılıyor. Bamya tohumunu yaş ve kuru olarak tüketebilirsiniz.

Bamya tohumunun faydaları

· Bamya tohumu, içerdiği B grubu vitaminleri, kalsiyum, demir ve çinko ile kas ve kemik sağlığını koruma konusunda etkilidir.

· Bamya tohumu, içerdiği demir ile kansızlık sorunu yaşayan bireyler için önerilen bir besindir.

· Bamya tohumu, enfeksiyonlara karşı doğal bir koruma sağlar. İçerdiği antioksidanlar, virüsler, bakteriler, mantarlar ve diğer mikroorganizmaların yol açabileceği enfeksiyonlara karşı etkili bir savunma mekanizması oluşturur.

· Bamya tohumunda bol miktarda antioksidan bulunur. Bu antioksidanlar, hücre sağlığını destekler ve kanser riskini azaltır.

· Bamya tohumu, sindirim sistemi üzerinde de olumlu etkiler sağlar. Özellikle kolon kanseri başta olmak üzere birçok kanser türüne karşı vücudu koruma konusunda etkili olur.

· Lifli yapısı sayesinde kolesterol seviyelerini düşürmeye yardımcı olur. Bu, kalp ve damar hastalıkları riskini azaltır.

· Lif içeriği, kan şekeri seviyelerini düzenleyerek tip 2 diyabet ve insülin direnci riskini azaltır.

· B vitamini içeriği sayesinde sinir sisteminin sağlıklı bir şekilde çalışmasına olanak tanır. Bu, bilişsel fonksiyonları iyileştirebilir ve zihinsel netliği artırır.

· Lifli bir besin olan bamya tohumu, uzun süre tokluk hissi sağlar, bu da kilo kontrolüne yardımcı olur.