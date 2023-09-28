1 yudumda mide yanmasını geçiriyor Mide asidinin yemek borusuna gelmesi, yanma hissi verir. Mide yanmasından anında kurtulmak için içmeniz gerekeni söylüyoruz! İşte saniyeler içinde ferahlatacak o yöntem...

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Mide yanmasının birçok nedeni olmakla beraber genellikle yiyecek ve içeceklerden kaynaklanır.

Aşırı yağlı ve baharatlı yemekler, asitli ve alkollü içecekler mideye dokunabilir. Ekşime hissi yemek borusunda kadar gelir.

Mide yanmasından kısa sürede kurtulmak için doğal ipuçlarını bilmelisiniz.

İlaç içmeden midenizi ferahlatmak istiyorsanız, 1 bardağı yetiyor...

Elma suyu dindiriyor

Doğal elma suyu, mide asidini dengeleyerek yanma hissini kısa sürede geçirir.

Tercihen kırmızı elma suyu olmalıdır. Direkt olarak da yiyebilirsiniz.

Mide yanması şikayetiniz sıklıkla devam ediyorsa, uzman hekime görünmelisiniz.