17 Kasım Dünya Prematüre Günü: Prematüre bebekler hakkında 7 bilgi

Hayata erken başlayan minik kahramanlarımız adına "17 Kasım “Dünya Prematüre Günü” kutlanmaktadır. Peki prematüre bebek nedir? İşte bilmeniz gerekenler...

Bir bebek 37 haftadan önce doğarsa prematüre bebek olarak kabul edilir. Erken doğan bebekler pek çok sağlık soruna ile karşılaşma riskine sahiptir ve bu riskler doğum haftası ve ağırlığı azaldıkça artar.

Her yıl yaklaşık 15 milyon bebek prematüre doğmaktadır. Dünya genelinde doğan her 10 bebekten 1’i prematüredir. Ülkemizde de her yıl yaklaşık 1.400.000 bebek doğmaktadır ve bu bebeklerin 150 binden fazlası dünyaya prematüre olarak gelmektedir.

Dünyada ve ülkemizde prematüre bebekler ve sorunları ile ilgili farkındalık yaratmak amacıyla 2011 yılından bu yana 17 Kasım ‘’Dünya Prematüre Günü’’ olarak kutlanmaktadır.

PREMATÜRE BEBEKLER HAKKINDA 7 BİLGİ

Her anne adayı, prematüre bebek dünyaya getirme ihtimaliyle karşılaşabilir, karşılaşmayadabilir. Bu nedenle prematüre doğan bebekler hakkında önceden bilgi sahibi olmak, ebeveynler için hamilelik süresince önemlidir. Çünkü prematüre doğum öncesi ve sonrasıyla özel bakım gerektiren bir süreçtir.

PREMATÜRE OLASILIĞI

Bir bebeğin zamanından önce dünyaya gelme olasılığı ortalama olarak %10-12 civarındadır. Bu oran çok düşük olmadığı gibi bu olay da olağanüstü bir durum değildir. Gerekli önlemleri aldığınız sürece minik yavrunuz en kısa sürede yaşıtlarının gelişim düzeyine yetişecektir.

SOLUNUM SORUNLARI

Anne karnındaki bebeklerde en geç gelişen organlar akciğerlerdir. Bu sebeple, solunum yetersizliği en belirgin prematüre bebek özellikleri arasında yer alır.

VÜCUT ISISINDA DENGESİZLİK

Vücut yeterli miktarda yağ depolayacak kadar anne karnında kalmadığından vücutlarındaki yağ tabakası çok incedir. İnce yağ tabakası ise vücut sıcaklığını korumakta yetersiz kalır ve sıcaklık değerinde devamlı dengesizlikler olur. Bebeğin ateşi varken, birden vücut sıcaklığı olması gereken ortalama değerin altına düşebilir.

YOĞUN BAKIM GEREKEBİLİR

Bebeğiniz zamanından önce dünyaya gelmişse ciğerlerinin gelişim ihtiyacına bağlı olarak birkaç gün, hafta, hatta ay süresince yoğun bakım ünitesinde solunum cihazına bağlı kalabilir.

ZAYIF REFLEKSLER

Refleksleri zayıftır. Bu nedenle uyuşuk bir görüntüleri vardır. Bazı prematüre bebekler emme refleksleri de zayıf olduğundan ağızdan hortumla beslenir.

ŞİŞ KARIN

Prematüre bebek özellikleri arasında en çok dikkat çekenlerden biri de karındaki şiş görüntüdür. Erken doğan miniğin bağırsakları iyi gelişmediği için besinleri tam olarak sindiremezler. Bu sindirim problemi ise bebeğin karnının şiş görünmesine, gaz ve sık kusma problemlerine sebep olur.

UYKU DÜZENİ ÇOK KRİTİK

Büyüme hormonu uyku safhasında salgılanır. Bu nedenle bebek uyurken itinalı davranılmalıdır. Bunun yanında oda lambasının ayarlanır olması bebeğin gece gündüzü ayırt etmesi açısından faydalı olacaktır. Gündüzleri daha hareketli bir yaşamdan geceleri uyku ve sessizliğe geçiş bebeğin ev ortamına adaptasyonu yönünden önemlidir.