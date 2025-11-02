2-8 Kasım Lösemili Çocuklar Haftası: En erken 6 belirtisi

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

T.C. Millî Eğitim Bakanlığı tarafından “Özel Haftalar” arasında yer alan 2-8 Kasım Lösemili Çocuklar Haftası, bu hastalıkla mücadele eden çocuklarımız için farkındalık yaratmayı amaçlıyor.

Bu özel hafta boyunca okullarda, sivil toplum kuruluşlarında ve sağlık kurumlarında lösemiye karşı farkındalık etkinlikleri düzenleniyor.

Lösemi, halk arasında kan kanseri olarak bilinen bir hastalıktır.

Kemik iliğinde, yani kan hücrelerinin üretildiği merkezde anormal beyaz kan hücrelerinin (akyuvarların) kontrolsüz bir şekilde çoğalmasıyla ortaya çıkar.

Lösemi konusunda bilinçli olmak ve erken belirtilerini fark edebilmek, hayat kurtarır.

İşte, löseminin en belirgin belirtileri ve detaylar...

LÖSEMİ NEDİR

Vücudumuzda kan hücreleri kemik iliğinde üretilir. Ancak lösemi hastalığında kemik iliği, normal kan hücreleri yerine anormal beyaz kan hücreleri üretmeye başlar. Bu hücreler hızla çoğalır ve sağlıklı kan hücrelerinin yerini alır.

Sonuçta vücutta kansızlık, bağışıklık sisteminin zayıflaması ve kanamaların artması gibi sorunlar görülür.

Özellikle çocukluk çağında görülen bazı lösemi türlerinde erken tanı ve düzenli tedavi hayat kurtarır.

LÖSEMİ NASIL ANLAŞILIR

Lösemi genellikle yavaş ilerleyen ve ilk başta fark edilmesi zor bir hastalıktır.

Çoğu zaman belirtiler, grip, yorgunluk ya da kansızlık gibi sıradan durumlarla karıştırılabilir. Ancak bazı bulgular uzun sürüyorsa dikkat etmek gerekir.

Halsizlik, yorgunluk, iştah kaybı, morarma, şişlikler...

Mutlaka bir kan tahlili yaptırmak gerekir. Çünkü lösemi tanısının ilk adımı genellikle basit bir kan testiyle konur.

EN ERKEN LÖSEMİ BELİRTİLERİ

Löseminin en erken belirtisi genellikle bitmek bilmeyen yorgunluk ve solgunluk olur.

Kişi yeterince dinlense bile kendini sürekli halsiz hisseder. Bunun nedeni, kemik iliğinde üretilen sağlıklı kırmızı kan hücrelerinin azalmasıdır.

Küçük darbelerde bile morarma veya burun kanaması,

Nedeni belli olmayan hafif ateş,

Sık hastalanma, özellikle grip veya boğaz enfeksiyonlarının tekrarlaması,

Çocuklarda oyun oynama isteğinde azalma, iştahsızlık ve soluk görünüm.