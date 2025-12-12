Süleymaniye Darüşşifası, yeniden şifa merkezi oluyor

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

İbn Haldun Üniversitesi, 2018 yılında kurulan Psikoterapi Uygulama ve Araştırma Merkezi (İPAM) çatısı altında yürüttüğü çalışmaları genişletiyor. Kanuni Sultan Süleyman döneminde Mimar Sinan tarafından inşa edilen ve 1556’dan itibaren ruh sağlığı tedavisi sunan Süleymaniye Darüşşifası, bu kez modern psikoterapi hizmetleriyle yeniden hayat buluyor.

Merkezde sunulacak terapiler, Osmanlı tıp geleneğinin şifa yaklaşımıyla günümüz psikoterapi yöntemlerini bir araya getirecek.

GENİŞ KAPSAMLI PRİKOLOJİK DANIŞMANLIK HİZMETLERİ

"Darüşşifa Psikoterapi Merkezi" bünyesinde İPAM uzmanlarınca bireysel terapi, çift ve aile terapisi, oyun terapisi, grup terapileri ve çevrim içi danışmanlık hizmetleri sunulacak.

Bunun yanı sıra ruh sağlığı profesyonelleri için eğitim ve süpervizyon programları yürütülecek; bilimsel araştırmalar ve makaleler üretilecek. Toplumsal farkındalığı artırmak amacıyla halka açık seminerler düzenlenmesi de planlanıyor.

Merkez, 13 Aralık’ta, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın eşi Emine Erdoğan’ın katılacağı törenle İbn Haldun Üniversitesi Süleymaniye Yerleşkesi’nde hizmete girecek.

"TARİHSEL SÜREKLİLİĞİ GELECEĞE TAŞIYORUZ"

İbn Haldun Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Atilla Arkan, Darüşşifa’nın tarih boyunca bir şifa merkezi olduğuna dikkat çekerek bugün aynı misyonun, modern bilimle devam ettiğini söyledi.

"82 ÜLKEDEN ÖĞRENCİMİZ VAR"

Rektör Arkan, üniversitenin sosyal bilimlerde uluslararası kapasite oluşturma hedefiyle kurulduğunu belirterek şöyle konuştu:

Eğitim dilimiz İngilizce ama öğrencilerimiz Türkçe ve Arapçayı da öğrenmek zorunda. Yüzde 33’ü uluslararası olmak üzere 82 ülkeden öğrencimiz var. Toplumumuzu ve tarihsel birikimimizi iyi tanımak, sorunları analiz ederek çözümler üretmek üniversitemizin temel misyonudur.

İPAM’DA 45 BİN SEANS, 10 BİN DANIŞAN

İPAM’ın 2018’den bu yana yalnızca teori değil aktif terapi hizmeti de sunduğunu belirten Arkan, bugüne kadar 45 bin seans gerçekleştirildiğini ve 10 bin farklı kişiye hizmet verildiğini söyledi.

Merkezde çift terapileri, grup terapileri, çocuklara yönelik oyun terapileri ve Kovid-19 döneminde yaygınlaşan online terapilerin yürütüldüğünü aktaran Arkan, psikolojinin günümüz toplumunda giderek artan önemine dikkat çekti.

AİLE, GÖÇ VE SOSYOLOJİ ÇALIŞMALARI DA DARÜŞŞİFA'DA

Arkan, Darüşşifa’nın yalnızca psikoterapi değil, psikoloji ve sosyoloji alanlarında da uluslararası düzeyde araştırmalara ev sahipliği yapacağını belirtti:

Burada sadece üniversitemizin değil, bölgedeki diğer üniversitelerin de çalışmalarına açık bir merkez oluşturduk. Aile ve göç üzerine projeler yürütüyoruz; toplumsal dönüşümü bilimsel veriyle anlamayı önemsiyoruz.

DEPREM BÖLGESİNDE PSİKOTERAPİ HİZMETİ

İPAM’ın afet sonrası psikolojik destek çalışmalarına da değinen Arkan, şunları söyledi: