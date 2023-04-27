2 diş közlenmiş sarımsak yerseniz... 24 saat içerisinde etkisini gösteriyor, gören şaşırıyor! Faydaları saymakla bitmeyen sarımsağı közleyerek tüketebilirsiniz. Közlenmiş sarımsak yendikten ilk 4 saat içerisinde vücuttaki toksinleri atmaya yardımcı oluyor. Bu sayede kanserli hücrelerle savaşıyor.

Doğanın mucizeleri arasında yer alan sarımsak, faydaları ile insan sağlığını önemli oranda etkiliyor.

Yemeklerden ve sofralardan eksik etmediğimiz ve etmememiz gereken sarımsak, doğru kullanıldığında birçok soruna iyi geliyor.

Sağlık sorunları yaşayıp doğal yollara başvurmak isteyenler ise sarımsağı özellikle közlenmiş sarımsağı kullanabilir.

Közlenmiş en az iki diş sarımsak yemek vücudun üzerinde büyük etkilere sahip.

Bu etkileri sıralamamız gerekirse;

İlk 2-4 saat sonra; vücuttaki toksinleri arındırmaya başlayarak kanser hücreleriyle savaşır.

4-6 saat sonra; metabolizmayı hızlandırarak, vücuttaki fazla sıvıları da atmaya başlar.

6-7 saat sonr; kanı temizler ve kan dolaşımını da hızlandırır.

7-10 saat sonra; vücuttaki iltihap yok olmaya başlar.

Sarımsağın besin değeri

Sarımsak kalori değeri de oldukça merak edilmektedir. 100 gram Sarımsak, ortalama 14,90 kaloriye, 3,31 karbonhidrata, 0,64 proteine ve 0,05 yağ değerine sahiptir.

Sarımsak ayrıca, 0,21 lif (g), 0 kolesterol (mg), 1,70 sodyum (mg), 40,10 potasyum (mg), 18,10 kalsiyum (mg), 0,90 vitamin A (iu), 3,12 vitamin C (mg) ve 0,17 Demir barındırır.