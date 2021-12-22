20 bin sağlıkçı atanacak! KPSS-2021/10 tercih sonuçları ne zaman açıklanır?

20 bin sağlıkçı atanacak! KPSS-2021/10 tercih sonuçları ne zaman açıklanır?

16 Aralık'ta başlayan KPSS-2021/10 tercih dönemi bugün sona eriyor. Peki, KPSS-2021/10 tercih sonuçları ne zaman açıklanacak, belli oldu mu? İşte son gelişmeler...

Sağlık Bakanlığının sözleşmeli pozisyonlarına, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunun 4/B maddesine göre istihdam edilmek üzere 20 bin personel atanıyor.

ÖSYM'nin internet sitesinde yayınlanan Sağlık Bakanlığı personel alımı kılavuzuna göre , tercih süreci 22 Aralık 2021'de sona eriyor.

Adaylar, tercih işlemlerini ÖSYM'nin https://ais.osym.gov.tr internet adresi üzerinden yapabiliyor.

Başvurularını tamamlayan adaylar sonuçların ne zaman açıklanacağını merak ediyor.

KPSS 2021/10 TERCİH SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

KPSS-2021/10 tercih sonuçları için henüz tarih netleşmedi. Adaylar, yerleştirme sonuçlarını T.C. Kimlik Numaraları ve şifreleri ile ÖSYM’nin internet sayfasından öğrenebileceklerdir.

SAĞLIK BAKANLIĞI BRANŞ DAĞILIMI

20 bin sözleşmeli personel alımı kapsamında, 10.348 hemşire, 1.600 ebe ve 6.604 sağlık teknisyeni/ sağlık teknikeri ile psikolog, sosyal çalışmacı, biyolog, odyolog, çocuk gelişimcisi, diyetisyen, fizyoterapist, iş ve uğraşı terapisti, dil ve konuşma terapisti, perfüzyonist ve sağlık fizikçileri Sağlık Bakanlığı bünyesinde istihdam edilecek.