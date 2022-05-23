2022 Çiçek aşısı yapılıyor mu, izi nasıl olur? 'Maymun çiçeği'nin çaresi...

2022 Çiçek aşısı yapılıyor mu, izi nasıl olur? 'Maymun çiçeği'nin çaresi...

Yeni endişe "maymun çiçeği virüsü" için çiçek aşısının tedavide etkili olduğu bildirildi. Peki çiçek aşısı nedir, ne zaman yapılır? Çiçek aşısı izi nasıl olur?

Dünya, maymun çiçeği virüsü nedeniyle alarma geçmiş durumda...

Tarihte ilk olarak 1958'de bir maymunda tespit edilen, insanlarda ise ilk defa 1970'te Demokratik Kongo Cumhuriyeti'nde kayıtlara geçen bu virüs, 2022 yılında yeniden ortaya çıktı.

İngiltere, ABD, İspanya ve Portekiz ve Kanada'nın ardından İtalya ve İsveç'te de görülen maymun çiçeği virüsü henüz ülkemizde görülmedi.

Maymun çiçeği virüsü tedavisinde ise "çiçek aşısı" öne çıkıyor.

Dünya Sağlık Örgütü daha önce özel bir aşısı bulunmayan maymun çiçeği virüsüne karşı çiçek aşısının etkili olduğunu bildirdi.

Çocuk yaşta uygulanan ve 1980'de son verilen çiçek aşısı hakkındaki bilgiler merak konusu oldu.

Çiçek aşısı nedir, hala yapılıyor mu? Çiçek aşısı izi nasıl olur? Çiçek aşısı virüsten korur mu? İşte merak edilenler...

Çiçek aşısı nedir, yapılıyor mu?

Tarihteki en ciddi salgınlardan birine sebep olmuş çiçek hastalığından korunmak için geliştirilen çiçek aşısı, ilk aşı olarak tıpta önemli bir yere sahiptir.

İnsanlık sağlığı adına büyük bir ilerleme olarak kabul edilen çiçek aşısı, canlı bir virüs aşısıdır.

1980 yılına kadar yapılan yoğun aşı uygulamaları ile ortadan kaldırılan çiçek hastalığı, günümüzde rastlanmayan bir hastalıktır.

1980 yılına kadar hemen hemen tüm dünyada rutin olarak uygulanan çiçek aşısı, hastalığın görülmemesi nedeniyle rafa kaldırılmıştır.

Çiçek aşısı izi nasıl olur?

Çiçek aşısı izi, belirgin bir 'çerçevesi' olan; diğer aşı izlerine göre oldukça büyük ve ortası kabarık bir izken verem aşısı izi çevresi belirgin olmayan, yalnızca ufak bir kabartı gibi görülen bir izdir.

Çiçek aşısı "maymun çiçeği" virüsünden korur mu?

Bilim insanları, maymun çiçeği hastalığının Covid-19 gibi bir salgına dönüşmesini beklemezken, çiçek hastalığını yok etmek için kullanılan aşıların maymun çiçeği virüsüne karşı da yüzde 85’e kadar etkili olduğu bildirildi.