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    21 gün içen kurtulur! Brokoli suyunun erkeklere faydası şaşırtıyor...

    Kış sebzelerinden olan brokoliyi haşlayıp suyunu içen erkeklerde gerileyen hastalıklar olduğu tespit edilmiştir. İşte brokoli suyu içmenin erkek sağlığı üzerindeki şaşırtan etkileri...
    • Haber Merkezi
    • 04.01.2023 - 14:50
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    21 gün içen kurtulur! Brokoli suyunun erkeklere faydası şaşırtıyor...

    Lahanagiller familyasından olan brokoli, herkes tarafından pek sevilmese de faydaları saymakla bitmiyor.

    Diyet listelerinin vazgeçilmezi olan brokoli, çorba ve salata halinde tüketilebiliyor. İçerdiği vitamin ve minareller ile vücudu baştan aşağı yenileme özelliğine sahip olan brokoli, bağışıklığı güçlendiriyor.

    Brokoliyi haşladıktan sonra geriye kalan suyu da en az kendisi kadar faydalı...

    Özellikle erkeklerin brokoli suyunu düzenli olarak tüketmesi, bazı hastalıkların iyileşmesine yardımcı oluyor.

    Peki brokoli suyu neye iyi gelir? Brokolinin erkeklere faydası nedir? İşte yanıtı!

    21 gün içen kurtulur! Brokoli suyunun erkeklere faydası şaşırtıyor... #1

    21 gün brokoli suyu içmenin etkisi

    Brokoli ve brokoli suyu prostat kanserinin büyümesini yavaşlatmayı ve ilerlemiş prostat kanseri riskini azaltmayı sağlıyor.

    Brokoli, içerdiği indol ve indol türevleri ile biyosentez mekanizmayı harekete geçirerek, testesteron hormonunun prostata ulaşmasını sağlar. Böylece, prostatın salgılama fonksiyonunu yavaş yavaş yerine getirmesine yardımcı olur.

    Kaynamakta olan bir litre suyun içine birkaç parça brokoliyi atın. Kısık ateşte en fazla 4-5 dakika haşlayın. Ilıdıktan sonra süzerek ayırın.

    Elde edilen suyun üçte birini sabah, üçte birini öğlen ve son kalan üçte birini de akşam aç karnına için.

     


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