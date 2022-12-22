Cinsel deneyimlerle ilgili bir terim olan "orgazm", farkındalık için 22 Aralık'ta tüm dünyada gündeme geliyor. Peki orgazm nedir, nasıl orgazm olunur? Kadınlarda ve erkeklerde orgazm hakkında...

Bugün, 22 Aralık Dünya Orgazm Günü...

"Orgazm olmak", aktif cinsel hayatın kaçınılmaz bir gerçeği olarak karşımıza çıkıyor. Orgazm Günü duyanları şaşırtsa da, hakkında merak edilenler de bir o kadar fazla.

Arama motorlarında "orgazm" hakkında binlerce arama yapılıyor.

Peki orgazm nedir? Orgazm Günü nasıl ortaya çıktı? Orgazm olmak ne demek?

Barış için orgazm

Amerikalı barış gönüllüleri Donna Sheehan ve Paul Reffell savaşları durdurmak için bir adım atmaya karar verdiler.

İkili, “Dünya orgazm günü” ilan ettikleri 22 Aralık’ta herkesin evde kalıp seks yapmasını istedi.

“Orgazmla birlikte insan büyük bir barış ve huzur duygusu yaşar. Tıpkı meditasyon gibi” diyen Reffell, “İnsanlardan bir günlüğüne füzelerini kenara koymalarını istiyoruz” şeklinde konuştu.

Bu eylemin arkasındaki fikir, dünyanın dört bir yanındaki insanların bu 24 saat içinde bir orgazm yaşaması ve bu, dünya ve insan refahı üzerinde yaygın bir olumlu etkiye sahip olmasıdır.

Orgazm nedir

Orgazm, cinsel uyarı sonucunda ulaşılan ve kişiye zevk veren fizyolojik ve psikolojik durumdur. Pelvis bölgedeki ritmik kas kasılması ile sonuçlanır.

Orgazm, cinsel deneyimin en üst düzeyidir. Aynı zamanda vücudun sağlıklı işlemeye devam etmesini destekler.

Orgazm sırasında her iki cinste de kızarma, nefes ve kalp hızının artması, istemsiz kasılmalar, bazen de titreme gibi fiziksel etkiler beraber görülür. Orgazm durumu 10 ila 20 saniye arası kadar sürer.