25 yaş ve üstü için aşı randevusu oluşturma işlemi başladı

25 yaş ve üstü için aşı randevusu oluşturma işlemi başladı

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın, aşı randevularında yaş sınırının 25'e indiğini duyurmasının ardından gençler de aşı için randevu almaya başladı.

Türkiye'deki koronavirüs aşılaması hızla devam ediyor.

Öncelikli grupların ardından yaşa göre hızlandırılan aşılama işlemine bir yaş grubu daha eklendi.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, aşı randevularında yaş sınırının 25'e indiğini duyurdu.

25 YAŞ ÜSTÜ BUGÜN İTİBARIYLA RANDEVU ALABİLİR

Dün yapılan duyurunun ardından 25 yaş ve üzerindeki gençlere ilk randevular bugünden itibaren verilecek.

"GENÇLİK SALGINA KARŞI HAREKETE GEÇSİN"

Bakan Koca, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullanmıştı:

"Aşı randevularında yaş sınırı 25'e indi. Randevu alan gençler, aşı olmayı ertelemiş büyükleri varsa konuşup, randevu için yardımcı olsun. Gençlik salgına karşı harekete geçsin."





43 MİLYON DOZDAN FAZLA AŞI YAPILDI

Sağlık Bakanlığı'nın "Koronavirüs Aşısı Bilgilendirme Platformu"nda yer alan anlık verilere göre, saat 05.00 itibarıyla, birinci doz uygulanan kişi sayısı 29 milyon 164 bin 550, ikinci doz uygulanan kişi sayısı ise 14 milyon 583 bin 818 oldu. Toplam yapılan aşı sayısı ise 43 milyon 748 bin 368'e yükseldi.

YÜZDE 50 AŞILANDI

Böylece nüfusun yüzde 50'sinden fazlasının, ilk veya ikinci doz aşıları yapılmış oldu.