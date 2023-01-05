3 günde 3 yaş gençleştiren kış detoksu

Sağlık dengesini korumak, vücudu toksinlerden arındırmak için mevsimine göre doğru gıdalarla detoks uygulamak oldukça önemlidir. 3 günde vücudunuzu toksinlerden arındıracak detoks tarifi içeriğimizde.

Sağlık dengesini korumak, vücudu toksinlerden arındırmak için mevsimine göre doğru gıdalarla detoks uygulamak oldukça önemlidir.

Bazen hastalar, uygunsuz bir şekilde arınma veya detoks yaptıklarında aksine sağlık sorunları geliştirdikleri gözlemlenmektedir.

Yaygın bir hata, mevsim için yanlış türde detoks yapmaktır, özellikle de kışın soğuğunda serinletici ve tüketen bir detoks.

Ayurveda tıbbı gibi geleneksel tıp sistemlerinde, “gıda enerjisine” dikkat etmek, sağlığı iyileştirmenin önemli bir parçasıdır. Çeşitli yiyeceklerin soğutma veya ısıtma özelliklerine sahip olduğu kabul edilmektedir. Soğuk havalarda, vücudun optimal metabolik durumunu korumak için daha sıcak mizaçlı yiyecekler tüketmenin önemli olduğu düşünülmektedir.

Aşağıda, aç kalmadan sağlıklı, temiz, besleyici yiyecekler yemenizi sağlayan, aynı zamanda sindiriminizi yeniden başlatan ve vücudunuzun doğal detoksifikasyon süreçlerini destekleyen 3 günlük Kış Detoksu yer almaktadır.

Bu detoks , diyetinizi basitleştirmenin ve çevresel kimyasalların, şekerin ve standart diyetlerin diğer yüklerinin toksik yükünü hafifletmenin ve yılın bu zamanında, beslenme düzeniniz şımarıklıklarla dolup taşmışsa sağlıklı beslenmeye yeniden başlamanın güzel bir yolu.

Detoks tamamen glütensiz ve süt ürünü içermez, düşük alerjenik, antiinflamatuar profillidir. Ve yanınıza alacağınız atıştırmalıkları ve öğle yemeklerini hazırladığınız sürece işe giderken bile yapabileceğiniz kadar doyurucudur.

Depolanan toksinleri agresif bir şekilde harekete geçirmeyen veya besinlerinizi tüketmeyen hafif bir detokstur, bu nedenle baş ağrısı, mide bulantısı, açlık veya yorgunluk gibi daha aşırı temizliklere eşlik eden bazı yan etkileri muhtemelen yaşamayacaksınız.

Detoksa hazırlanmak için, market alışverişleriniz de dahil olmak üzere tüm malzemelerinizi toplayın. Detoks sırasında alışverişe gitmek istemezsiniz, çünkü nefsinize uyup planın dışına çıkmak isteyebilirsiniz! İhtiyacınız olan her şeyin evde olması, beslenmenize ve sağlığınıza odaklanmanızı sağlar.

Eğer mesaili çalışıyorsanız ideal olarak, bu detoksu 1. gün cuma olacak şekilde, işe gitmek zorunda olmadığınız bir hafta sonu boyunca yapın.

Detoks sistemlerinizin yükünü harekete geçirmenize ve hafifletmenize yardımcı olacak üç önemli ilke şunlardır:

1. Günde 8 ila 10 büyük bardak su (veya limonlu su ) içerek vücudu iyice nemlendirmek.

2. Bağırsaklarınızı hareket ettirmek.

3. Ter ile toksinlerden kurtulmak.

Optimal olarak limonlu su veya günde en fazla 1 bardak limonlu yeşil çay (şekersiz) içebilirsiniz.

Detoks sırasında en az bir kere masaj yaptırmak ve en az iki kez sauna yapmak en uygunudur. Bu mümkün değilse, en azından günde 45 dakika yoga veya hafif bir egzersiz yapmayı planlayın ve 2 bardak Epsom tuzu ve 7 damla lavanta yağı ile günlük sıcak bir banyo yapın.

3 gün boyunca tüm şekerleri (doğal ve rafine), alkol, kahve ve buğday içeren ürünleri ortadan kaldırmanız gerekecek. Her gün kahve içiyorsanız, limonlu yeşil çay ile değiştirin. Limonlu yeşil çay bu, detoksu destekleyen doğal bir antioksidandır kafein yoksunluğu ve baş ağrısı yaşamanızı önler.

3 Günlük kış detoksu

3 gün boyunca her gün;

- Sabah kahvaltısı -

Vegan smoothie: 1 muz ve 1 yemek kaşığı karıştırın. organik çiğ veya kavrulmuş badem ezmesi , 2 çay kaşığı öğütülmüş keten veya chia tohumu, ½ su bardağı donmuş yaban mersini, 1 yemek kaşığı. bezelye veya pirinç protein tozu, ½ bardak hindistan cevizi suyu veya badem sütü ve isteğe bağlı olarak günlük probiyotiğinizi smoothie'ye ekleyin.

Sabah atıştırmalığı

Kış sebze suyu: 3 büyük organik havuç, 2 sap organik kereviz, 1 su bardağı taze ıspanak veya lahana, 1 organik elma (en sevdiğiniz türü seçin!), ½ organik limonun kabuğuyla birlikte suyunu sıkın. taze zencefil kökü tümünü blenderda parçalayın.

- Öğle yemeği -

-½ fincan pişmiş kahverengi pirinç, darı veya kinoa seçim size kalmış

-Haşlanmış veya ızgara tavuk, balık veya tofu veya ¼ fincan kızarmış ayçekirdeği, ceviz veya 2 yemek kaşığı. tahin

-Lahana, brokoli, havuç, soğan dahil 1-2 su bardağı buharda pişirilmiş sebze.

Öğününüzü lezzetlendirmek için zeytinyağı, limon suyu, taze rendelenmiş zencefil, 1 diş taze preslenmiş sarımsak, kıyılmış taze fesleğen veya varsa kişniş kullanabilirsiniz.

Öğleden Sonra Atıştırmalığı

Potasyum Suyu (aşağıdaki tarife bakın)

Antioksidan-Potasyum Suyu Tarifi

Potasyum suyu, sisteminizi alkalileştirmeye yardımcı olur ve detoks sırasında hücrelerinizi mutlu ve enerji dolu tutmak için gerekli elektrolitleri sağlar. Yapması kolay ve ucuzdur. Zerdeçal ve biberiye ilavesi, karaciğerinize biraz destek veren bir antioksidan desteği sağlar.

Bu tariften 6-8 bardak çıkıyor. Detoksa başlamadan bir gün önce hazırlayın. Buzdolabında 5 güne kadar saklanır ve hatta gelecekte kullanılmak üzere dondurulabilir! Aç hissediyorsanız, fazladan bir bardak alın!

İçindekiler:

4 orta boy organik beyaz patates, temizlenmiş fakat soyulmamış6 büyük organik havuç, temizlenmiş fakat soyulmamış2 büyük organik sarı soğan6 sap organik kereviz1 su bardağı kıyılmış taze organik maydanoz1 yemek kaşığı zerdeçal tozu1 çay kaşığı. kurutulmuş biberiye12 bardak filtrelenmiş (veya saf) su

Hazırlanışı:

Tüm sebzeleri doğrayın ve büyük bir paslanmaz çelik tencereye koyun.

2 çay kaşığı kaliteli tuz ekleyin.

Su ile örtün.

Kaynatın ve ardından 1 saat pişirin.

Sebzeleri süzün ve atın, suyu saklayın.



Hala açsanız 1 küçük avuç veya kuruyemiş, tercihen çiğ badem veya ceviz yiyin.

- Akşam yemegi -

Akşam 7'ye kadar akşam öğününüzü yemiş olun ve bu saatten sonra hiçbir şey yemeyin.

-½ fincan pişmiş kahverengi pirinç, darı veya kinoa seçimi

artı

-Haşlanmış veya ızgara tavuk, balık veya tofu veya ¼ fincan kızarmış ayçekirdeği veya ceviz veya 2 yemek kaşığı. tahin

artı

-Lahana, brokoli, bok choy veya nappa lahana, havuç, soğan gibi buharda pişirilmiş veya hafif sotelenmiş sebzeler ve isterseniz ½ fincan buharda pişirilmiş kış kabağı veya ½ tatlı patates ekleyin.

İsteğe bağlı tatlı veya atıştırmalık;

Yemekten önce oda sıcaklığına getirilmiş 1/2 su bardağı taze veya dondurulmuş organik yaban mersini.

Günlük Takviyeler

Günde en az bir kez bağırsak hareketiniz yoksa sabahları 400 mg magnezyum sitrat ve 500-1000 C vitamini ekleyin ve gerekirse tekrar öğleden sonra ekleyin.Her sabah bir probiyotik alın. B Kompleksi: B vitaminleri, sinir sisteminizi sakinleştirmeye ve onarmaya yardımcı olur. Rainbow Lite, L-glutamin ve bağırsak dokusunu iyileştirmeye yardımcı olan amino asit içeren Komple B Kompleksi harika bir takviyedir.

3 Günlük Detokstan sonra, bu diyetin genişletilmiş bir versiyonunu daha uzun süre devam ettirmek isteyecek kadar harika hissedebilirsiniz bu programı 1 haftaya kadar devam ettirmekten çekinmeyin.