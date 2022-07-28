30 dakikada gençleşin! Botoks etkisi yaratan yüz yogası nasıl yapılır?

30 dakikada gençleşin! Botoks etkisi yaratan yüz yogası nasıl yapılır?

Son zamanlarda en çok uygulanan doğal güzellik metodu olan yüz yogası nasıl yapılır? İşte, gençleşmeye yardımcı yüz egzersizleri...

Yaş ilerledikçe genç kalmak herkesin hayali...

Yüz kırışıklığı, gıdı, göz altı torbaları gibi birçok yaşlanma belirtileri hepimizin karşılaştığı sorunlarından birisi.

Çoğu insan, daha iyi görünmelerine ve hissetmelerine yardımcı olacak doğal, ekonomik, ağrısız ve acısız yöntemler arıyor.

Bununla birlikte karşımıza, son zamanların gençlik metodu olan 'yüz yogası' çıkıyor.

Güzellik ve cilt bakım uzmanları, yüz yogası ile hafif yüz kırışıklıkların kısa sürede azalacağını söylüyor.

Peki, yüz yogası nasıl yapılır, ne işe yarar? İşte yüz yogası egzersizleri ve faydaları...

Yüz yogası nedir?

Uyuyan kasları harekete geçiren, yorulan kasları gevşeten egzersizlerden oluşan yüz yogası, cildin esnekliğini artırıyor.

Çeşitli masaj ve egzersizlerle yapılan yüz yogası, doğru tekniklerle yapılırsa, cildin esnekliğini ve parlaklığını artırarak, kırışıklıklarla mücadelede güç kazandırdığını gösteriyor.

Amerika’da Northwestern Üniversitesi tarafından yapılan araştırmada, günde 30 dakikalık yüz yogası egzersizlerinin, 8 haftanın sonunda yanak ve yüz kaslarını güçlendirerek yüze daha genç ve sıkı bir görünüm kazandırdığını gösteriyor.

Yüz yogası nasıl yapılır?

Kaş ortası çizgileri için:

Sol elinizin orta parmağını kaşlarınızın ortasına hafifçe bastırın. Diğer elinizin orta parmağıyla aynı hizada alnınızın üst kısmına hafifçe bastırın.

Sol elinizle kaş ortasından yukarı, diğer elinizle saç köküne yukarı doğru masaj yapın. İki elinizi kullanarak hareketi birkaç defa tekrar edin.

Kaz ayakları için:

Gözleri tamamen açın. Başparmağınızı gözün kenarına, kaz ayakları dediğimiz bölgenin üstüne koyun. Karşıya bakın.

Düşük kaşlar için:

Ellerinizi kaşlarınızın üstüne koyun ve kaşları kırıştırmadan yukarı doğru tutun. Elleri sıkıca kaşlara yapıştırın. Ardından kaşlarınızı çatın en az 3 kez tekrar edin.

Dudak üstü çizgileri için:

Dudak üst çizgileri, burun kenarındaki çizgiler, alt yanak ve boyun çizgileri için bir kurşun kalem alın ve dudağınızın arasında yuvarlayın.

Kalemi öne arkaya doğru hareket ettirin, bu sırada yüzünüzde başka bir yerin kırışmamasına özen gösterin.

Ağız kenarı çizgileri için:

Balonu ilk hafta bir elma kadar şişirin. İkinci hafta greyfurt kadar şişirebilirsiniz.

Eğer kendinizi iyi hissediyorsanız üçüncü hafta karpuz kadar şişirebilirsiniz.

Bu hareketi en az 3 defa tekrar edin. Hareket bittikten sonra bir dakika konuşmayın.