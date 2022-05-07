30 yaş üstü herkesin ihtiyacı var! Dizlerinize sürmeniz yeterli...

30 yaş üstü herkesin ihtiyacı var! Dizlerinize sürmeniz yeterli...

Diz ağrısı ve kemik sızlamalarından kurtulmanın doğal yollarını arayanlar için zeytinyağı ile düzenli masaj yapmak, kısa sürede etkisini gösterecektir.

Diz ağrısı, sıvı azalması, kıkırdak erimesi gibi şikayetleri olanların başvurduğu bitkisel çözümlerden birisi de zeytinyağı oluyor.

Bacakları bükülmeyen, yürümekte zorlanan, merdiven çıkamayan ve ağrı çeken binlerce insan, bu sancılardan kurtulmanın yollarını ararken, her evde bulunan zeytinyağı ile masaj yapmak mucizevi etkiler yaratabiliyor.

Uzmanlar, zeytinyağının düzenli ve doğru uygulanması halinde ağrıların hafifleyeceğini dile getiriyor.

Doğal bir ağrı kesici görevi gören zeytinyağının diz ağrılarına ve eklemlere faydaları...

Diz ağrısına zeytinyağı sürün

Doğanın insanlığa mucizesi olan zeytinyağı, eklem ağrılarına ne iyi gelir sorusuna da yanıt ouyor. Bunun için zeytin yağını bu sefer bir gıda malzemesi olarak değil, daha ziyade bir masaj yağı olarak kullanacaksınız.

Ağrılı eklemlerinize günde iki kez zeytinyağı masajı uygulayın. Masaj sona erdikten sonra durulamayan ve cildinize emmesini sağlayın. Doğal ve organik bir yağ tercih edin.

Araştırmalar taze ve yeni hasat natürel sızma zeytinyağının, içerdiği oleokantal enzimi sayesinde doğal bir anti-inflamatuar (iltihap giderici) etkisi olduğunu gösteriyor. Bu enzimin tıpkı ilaçlar gibi ağrıyı azalttığı anlaşılmıştır.