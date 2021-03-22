4 dakikada yağ yakma yöntemi: Tabata egzersizi nedir ve nasıl yapılır?

4 dakikada yağ yakma yöntemi: Tabata egzersizi nedir ve nasıl yapılır?

Spor yapmak için 4 dakikanız var mı? O zaman bu egzersiz tam size göre! CrossFit antrenmanlarından olan tabata egzersiziyle sadece 4 dakikada vücudunuzu ateşleyebilir ve daha fazla yağ yakabilirsiniz.

Son yıllarda popülerleşen tabata egzersizi, kısa sürede ideal kilosuna ulaşmak isteyenler tarafından tercih edilen bir antrenman sistemidir.

Tüm egzersiz türlerinde olduğu gibi tabata egzersizi de düzenli olarak yapıldığında, metabolizmanın daha hızlı çalışmasını sağlamaktadır. Bunun yanı sıra uyku ve beslenme sağlığına dikkat edilmesi ve vücudu zorlayacak hareketlerden kaçınılması gerekmektedir.

Peki, tabata egzersizi nedir ve nasıl yapılır? Tabata antrenmanının faydaları nelerdir?

TABATA NEDİR?

Kısa süreli ve yüksek yoğunluklu bir egzersiz türü olan tabata egzersizinde, kişinin yaşına ve kilosuna göre uygulanabilecek birçok program bulunmaktadır.

Örneğin başlangıç seanslarında şınav ve Jumping lunge gibi bedeni fazla yormayan hareketler yapılmakta ve bu hareketler haftada bir değiştirilmektedir.

Tabata antrenmanına başlamadan hemen önce yemek yemek, mide ve kalp sağlığını olumsuz etkileyip çeşitli sağlık sorunlarına yol açabileceğinden tavsiye edilmemektedir. Bu nedenlee egzersize başlamadan 2 ya da 3 saat önce yemek yenmelidir.

TABATA EGZERSİZİ NASIL YAPILIR?

Sadece 4 dakika sürmesine bakmayın. Aslında en zor antrenmanlardan biri olan tabata egzerisizinde, her hareket 20 saniye boyunca tekrarlanmaktadır. Akabinde 10 saniye boyunca dinlenilmektedir.

Toplam 8 setten oluşan tabata egzersizinde, side plank sol ve jumping squats gibi vücuttaki birçok kasın aynı anda çalışmasını sağlayan hareketler de yer almaktadır.

Egzersiz 1: Squat için bacaklarınızı iki yana açın ve omuz hizasında aralayın. Yere paralel hizada çömelerek başlangıç pozisyonuna dönün. Egzersizi 20 saniye boyunca kesintisiz bir şekilde uyguladıktan sonra 10 saniye ara verin.

Egzersiz 2: Şınav egzersizi için yüz üstü pozisyonda ellerinizi yere koyun ve bacaklarınızı arkada düz bir şekilde tutun. Kollarınızı dirseklerden hafifçe kırarak göğsünüzü yere indirin ve doğrulun. 20 saniye boyunca hareketi uygulayın. 10 saniye dinlenin.

Egzersiz 3: Plank yapmak için yere yüz üstü uzanıp ayak uçlarınız ve dirsekleriniz üzerinde doğrulun. Karın kaslarınızı sıkarak vücudunuzu gerin ve 20 saniye boyunca pozisyonunuzu koruyun. 10 saniye ara verip diğer harekete geçin.

Egzersiz 4: Burpee egzersizi için ayaklarınız hafif açık bir şekilde durun. Yere eğilin ve ellerinizi yere koyup bacaklarınızı geriye atın. Yüzüstü şekilde durun ve ardından ayaklarınızı tekrar toplayarak ellerinizi yere koyun. Sonra doğrularak başlangıç pozisyonuna dönün. 20 saniye boyunca hareketi uyguladıktan sonra 10 saniye ara verin.

TABATA EGZERSİZİ FAYDALARI NELERDİR?

Metabolizmayı hızlandırır: Yüksek yoğunluklu bir antrenman olan tabatanın en büyük faydası, metabolizmanın çok daha hızlı çalışmasına yardımcı olmaktır. Metabolizma hızının artışına bağlı olarak sindirim sistemi de daha sağlıklı çalışmaya başlar.

Kilo verdirir: Tabata egzersizi ile günde sadece 4 dakika süren bir antrenmanla vücuttaki yağ oranı azaltılabilmektedir. Pandemi nedeniyle spor salonuna gidemeyen ancak daha fit bir görünüme sahip olmak isteyenler de evde tabata antrenmanı yapabilmektedir.