4. doz aşı randevu ekranı: Kimler dördüncü doz aşı olabilir?

Sağlık Bakanlığı, BioNTech aşılarında 4. doz için randevuların açıldığını duyurdu. Peki 4. doz aşı randevusu nasıl alınır? Kimler 4. doz aşı olabilir? Randevu ekranı ve detaylar...

Koronavirüsle mücadelede en etkili silahımız, aşı...

1.doz uygulanan kişi sayısı 57.538.755; 2.doz uygulanan kişi sayısı 52.582.868 olmak üzere toplam 144 milyona yakın aşı yapıldı.

10 Şubat itibariyle BioNTech aşısı için dördüncü doz randevuları da açıldı.

Bu noktada vatandaşlar da randevu almaya ilişkin detayları araştırıyor. 4. doz aşı randevusu almak isteyenler nasıl ve nereden yapılır sorguluyor.

Peki 4. doz Biontech aşı randevusu nasıl ve nereden alınır? Kimler 4. doz aşı olabilir? İşte tüm detaylar...

KİMLER 4. DOZ AŞI OLABİLİR?

3. doz aşısı üzerinden 3 ay geçenler için dördüncü doz randevuları açıldı.

Dördüncü doz BioNTech aşısı olmak isteyenlerin, Merkezi Hekim ve Randevu Sistemi'nden (MHRS) randevu alması gerekiyor.

4. DOZ AŞI RANDEVUSU NASIL ALINIR?

Aşı randevusu almak için öncelikle Merkezi Hekim Randevu Sistemi'ne (MHRS) giriş yapılması gerekiyor.



Karşınıza gelen ekranda e-Devlet ile giriş sağlayabileceğiniz butona tıklayabilirsiniz ya da üye ol butonuna basarak üye olabilerek giriş yapabilirsiniz.



Giriş yaptıktan sonra sol tarafta yer alan "Aşı randevusu al" sekmesini tıklayınız.

Bunun ardından size ''Aile Hekimi'' veya ''Hastane'' seçeneklerini sunacak.

Aile hekimini seçmeniz durumunda kendi aile hekimim ya da başka aile hekimi seçeneğini aktaracak istediğinizi işaretleyebilirsiniz.

Hastaneyi seçmeniz durumunda da yine size uygun olan hastanenin listesi verilecek. Bu sayfalar açıldıktan sonra seçtiğiniz gün ve saatte aşı randevunuz alınmış olacak.