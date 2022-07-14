Koronavirüse karşı hatırlatma randevularının açılması vatandaşların gündeminde. Peki 4.doz aşı zorunlu mu? Hatırlatma dozu isteğe mi bağlı?

Koronavirüs tedbirlerini geride bırakan Türkiye'de vakalar yeniden tırmanıyor.

Sağlık Bakanlığı'nın 4-10 Temmuz arasındaki süreci paylaştığı haftalık koronavirüs tablosunda vakaların ciddi oranda arttığı görüldü.

Buna göre son 1 haftada 117 bin 95 vaka belirlenirken 31 kişi koronavirüsten hayatını kaybetti. Bir haftada vaka sayılarının önceki haftaya göre iki katına yükseldi.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca ise, hatırlatma yani 4.doz aşı uyarısında bulundu.

3 doz koronavirüs aşısı olanlar, hatırlatma dozu için randevu alabiliyor. Peki 4. doz aşı zorunlu mu? Hatırlatma dozu isteğe göre mi? İşte detaylar...

4.doz aşı (hatırlatma dozu) zorunlu mu?

Sağlık Bakanlığı’nın resmi sitesinde yayınlanan bilgilere göre, Türkiye’de çocukluk aşıları dahil, hiçbir aşı uygulaması zorunlu değildir.