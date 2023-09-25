40 gün boyunca suyunu için, şeker hastalığını defterden silin Günümüzün en yaygın hastalıklarından diyabet, doğal kürlerle şifalanıyor. Özellikle zeytin ağacı, şeker hastalarının hayatını değiştirecek bir etkiye sahip. 40 gün boyunca zeytin yapraklarını kaynatıp içen, olanlara inanamıyor.

ensonhaber.com

Halk arasında "şeker hastalığı" olarak bilinen diyabet, sağlığı ciddi şekilde tehdit etmektedir.

Glukoz, vücut hücrelerinin enerji kaynağıdır ve kan dolaşımındaki seviyeleri sıkı bir denge içinde tutulmalıdır. Şeker hastalığında bu denge bozulur ve kan şekerinin yükselmesine neden olur.

Şekeri kontrol etmenin ilk kuralı, sağlıklı bir yaşam sürmektir. İlk kural ise beslenme şeklinden geçer.

Diyabet hastalarının kan seviyesini dengede tutması, beslenmesiyle doğru orantılıdır.

Şekeri iyileştirmede insülin başta olmak üzere çeşitli ilaçlar verilir. Ancak doğal yollarla şekere şifa arayanlar için de imkanlar bulunmaktadır.

Örneğin zeytin ağacı, şeker hastalarının dermanı sayılacak özelliklere sahiptir.

Şekerin şifası zeytinde

Kurutulmuş zeytin ağacı yapraklarını suda 5 dakika kaynatın 10 dakika sonra demlenince bu çayı için.

40 gün boyunca iki günde bir 2 su bardağı tok karnına içmeye özen gösterin.

Bir gün içip bir gün içmemek, dengeyi sağlamanızı destekleyecektir.