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    40 gün boyunca zeytinyağlı kudret narı içmenin faydası

    Başta mide ve bağırsak rahatsızlıkları olmak üzere enfeksiyon hastalıklarının tedavisinde etkili olan kudret narı, zeytinyağında bekletiliyor. İşte zeytinyağlı kudret narının faydaları...
    • Haber Merkezi
    • 26.04.2022 - 17:18
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    40 gün boyunca zeytinyağlı kudret narı içmenin faydası

    Mide ve bağırsak sorunlarıyla mücadele edenlerin doğal tedavi yöntemi olarak kullandığı kudret narı, mucizevi sonuçlar doğuruyor.

    Başta A Vitamini olmak üzere, B1, B2, ve C vitaminlerinin yanı sıra demir, kalsiyum, fosfor, bakır ve potasyum bakımından zengin olan kudret narı binlerce yıldır geleneksel tıpta kullanılan en şifalı bitkilerden biridir.

    Yanıklar, mide rahatsızlıkları, bağırsak problemleri gibi birçok sağlık sorununa iyi gelen kudret narı, zeytinyağında bekletilerek tüketiliyor.

    En az 1 ay saf ve kaliteli zeytinyağında kalması gereken kudret narı, ilaçları rafa kaldıracak etkilere sahiptir.

    Kudret narını iyi şekilde yıkadıktan sonra çok küçük parçalar halinde doğrayın ve bir kavanoz içine alın. Kavanozun yarısını da hakiki zeytinyağı ile doldurun. En az 30 gün boyunca bekletin.

    40 gün boyunca zeytinyağlı kudret narı içmenin faydası

    Kudret narı yağının önemli ölçüde iyileşme sağladığı; enflamasyonu bastırdığı ve yaraların iyileşme sürecini hızlandırdığı yapılan klinik çalışmalarda belirtilmiştir.

    Uzun yıllardır eski insanlar tarafından kullanılan kudret narı bitkisinin ülser, gastrit ve reflü de önemli etkisi olduğu biliniyor.

    Kudret narı bitkisinin midede üreyen ve mide asidinin artmasına neden olan helikobakter pilori bakterisine karşı önleyici etkiye sahip olduğu biliniyor.

    Zeytinyağı ile karıştırıla kudret narının mideye iyi gelmesi için sabahları ve akşamları 1 tatlı kaşığını 40 gün boyunca düzenli tüketiniz.

    1 ay boyunca beklemek istemeyenler için aktarlardan hazırlanmış olarak da satın alabilirsiniz.

    40 gün boyunca zeytinyağlı kudret narı içmenin faydası #1

     


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