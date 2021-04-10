40 yaş üstü ve 20 yaş üstü ne zaman aşı olacak? Fahrettin Koca tarih verdi

60-64 yaş grubunun aşılamaları devam ederken Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, 40 yaş üstü ve 20 yaş üstü aşılama takvimine ilişkin açıklamalarda bulundu. Peki, 20 yaş ve 40 yaş üstü ne zaman aşı olacak?

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, aşı takvimi hakkında açıklamalarda bulundu. Aşı takviminin son kısmında yer alan 20 yaş üstü ve 40 yaş üstü kişilere ne zaman aşı sırası geleceğini açıkladı.

Açıklama sonrasında, '40 yaş üstü ve 20 yaş üstü ne zaman aşı olacak?' sorusuna ilişkin araştırmalar hız kazandı.

Peki, 40 yaş üstü ve 20 yaş üstü ne zaman aşı olacak? İşte, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın konuya ilişkin açıklaması..

40 VE 20 YAŞ ÜSTÜ KİŞİİLER NE ZAMAN AŞI OLACAK?

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, aşı takvimindeki hedefle ilgili olarak açıklamalarda bulundu. Bakan Koca yaptığı açıklama, “Benim temel hedefim şu: Mayıs, en geç Haziran sonu 40 yaş üstünün aşılanmasını tamamlamak. İkinci hedefimiz ise şu: Temmuz'a kadar 20 yaş üstünü aşılamak. Bütün uğraşımız bu iki temel hedefi yakalamak için. Buna çabalıyoruz. Zorluklar var, biliyorum. Ama ben sonuç alacağımıza inanıyorum. Haziran sonu itibarıyla 40 yaş üstünü her şartta aşılayabileceğimize inanıyorum.” ifadelerini kullandı.

Ramazan ayında hareketliliği azaltmanın gerekliliğine vurgu yapan Bakan Koca, vaka sayılarındaki tırmanışı da değerlendirerek İstanbul'da dördüncü, Türkiye’de üçüncü pikin yaşandığını söyledi.