40 yaş ve üstü ne zaman aşı olacak? Koronavirüs aşı sorgulama 2021

40 yaş ve üstü ne zaman aşı olacak? Koronavirüs aşı sorgulama 2021

Türkiye'de risk ve yaşa göre uygulanan aşı sırası takip edilmeye devam ediyor. İki doz uygulanan koronavirüs aşısı için 40 yaş ve üzeri ne zaman aşı olacak sorusu araştırılıyor. İşte detaylar..

Türkiye'de aşı uygulamaları ve çalışmaları hız kesmeden devam ederken gözler 40 yaş üzeri vatandaşların aşı tarihine çevrildi.

Şu ana kadar 21 milyonun üzerinde vatandaş aşılanırken, 50 yaş ve üzeri vatandaşlar için Nisan ayından itibaren randevular alınabiliyor.

Risk grupları ve yaşa göre oluşturulan takvime 40 yaş ve üzeri ne zaman aşı olacak sorusu gündemde yer alıyor.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, aşı programına dair açıklamalarda bulundu. Peki 40 yaş ve üstü ne zaman aşı olacak? Koronavirüs aşısı sorgulama 2021..

40 YAŞ ÜSTÜ NE ZAMAN AŞI OLACAK?

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Koronavirüs Bilim Kurulu Toplantısı'nın ardından basın toplantısı düzenledi.

Sağlık Bakanı Koca 40 yaş üzeri ile ilgili yaptığı açıklamada, "En geç haziran sonu itibarıyla 40 yaş üstünü aşılayabileceğimiz ifade etmek istiyorum." dedi.

Sağlık Bakanlığı aşı programına göre, aşılamanın üçüncü safhasında 40-49 yaşındakiler aşılacak. Bu grubu 30-39 yaş takip edecek.

İşte Bakan Koca'dan aşı açıklaması:



"Bizim Haziran sonuna kadar elimizde yoğun bir aşının olacağını söyleyebilirim. En geç haziran sonu itibarıyla 40 yaş üstünü aşılayabileceğimizi, 30 milyon aşıyla bunu 30-35 yaşına düşürebileceğimizi ifade etmek istiyorum. 40 yaş üstünü aşılayabileceğimizi ama bunun 30-35 yaşıyla ilgili bu son 30 milyon rakamıyla bunu söyleyebileceğimi ifade ediyorum.

Aşıyı çeşitlendirmek için Ağustos ayından beri yoğun bir gayret içindeyiz. En geç haziran sonu olmak üzere, vatandaşımızı aşılayabileceğimizi söyleyebilirim. Onun için Ramazan ayını yakın teması azaltan biraz daha tedbirlere özen göstererek bu dönemi geçirirsek, aşıya erişim için çok uzun bir zaman olmadığını ifade etmek istiyorum."





AŞI SIRASI SORGULAMA 2021

COVID-19 aşısı olmak için bekleyen vatandaşlar aşı sırası sorgulaması yaparak, aşı olup olamayacağını öğrenebiliyor. İki doz aşının uygulandığı bu süreçte aşı sırası sorgulama işlemi e-Nabız üzerinden kontrol edilebiliyor.

SMS İLE AŞI SORGULAMA

Aşı sırası sorgulamasına göre aşı sırası gelen vatandaşlar aşı hizmetinden faydalanabiliyor. e-Nabız'ın yanı sıra 2023'e 'Aşıla' yazıp SMS atarak da aşı sırasını öğrenmek mümkün.