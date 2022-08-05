42 yaşında üçüz bebek dünyaya getirdi

Denizli'de evlat hasreti çeken Songül Kelişti, 42 yaşında riskleri göze alarak üçüz bebek doğurdu.

Denizli’de yaşayan 42 yaşındaki Songül Kelişti, muayenesini yaptırmak üzere özel hastaneye gitti. Kontrolleri yapılan Kelişti, üçüz bebekleri olduğunu öğrendi.

Hem yaştan kaynaklı hem de üçüz bebek olmasından dolayı erken doğum riski olan hasta, her şeye rağmen zorlu süreçleri geride bırakarak doğumunu gerçekleştirdi.

İlk gebeliğinde sağlıklı iki kız, bir erkek üçüz çocuk dünyaya getirdi. Riskli günleri azimle geride bırakan Kelişti, 42 yaşında ilk kez anne olmanın mutluluğuna ulaştı.

"Uzun zamandır bu anı bekliyordu"

İHA'ya konuşan Dr. Suat Gencer, “Hastamız Songül Kelişti, gebeliğin başından itibaren takipli hastamızdı. Hastamız 42 yaşında ve ilk gebeliğiydi. Üçüz bebek bekliyorduk ve riskli bir gebelikti. Hastamızın yaşından kaynaklı risklerinden, erken doğum risklerinden bahsettik. Alacak olduğumuz tedbirlerden bahsettik. Hastamız da bu tedbirleri harfiyen uyguladı. İkiz ve üçüz bebeklerde erken doğum riski yüksek oluyor. Gebelik zehirlenmesi ve yaşa bağlı pıhtılaşma ihtimalleri yüksek oluyor. Alınan tedbirlerle mutlu sona ulaşmak nasip oldu. Bu yaşta kolay değildi ve uzun bir süredir annemiz bu anı bekliyordu.” dedi.